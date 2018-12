- İldiz: "Gece Denizlispor adına aydınlıktı"Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz "Oyun, skor ve camiamız açısından bugün her şey Denizlispor'un lehineydi"DENİZLİ - Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, İstanbulspor 'a karşı alınan 1-0'lık galibiyeti değerlendirerek, "Hem oyun hem skor hem de camiamız açısından bugün her şey Denizlispor'un lehineydi. Gece Denizlispor adına aydınlıktı" dedi.Spor Toto 1. Lig'in 17. haftası açılış maçında Denizlispor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Yeşil-siyahlı ekip aradığı golü ikinci yarıda bulurken, karşılaşma atılan tek golle Denizlisipor'un üstünlüğü ile sona erdi.Maçın ardından kameraların önüne geçen İldiz, karşılaşmanın devrenin son maçı olduğunu hatırlatarak buna rağmen oyuncularının büyük bir konsantre içerisinde oynadıklarını vurguladı. Oyun ve skordan memnun olduğunu ifade eden İldiz, "Gerçekten devrenin son maçında güçlü bir rakiple oynadık. Zorlu geçeceğini daha önce de söylemiştim ben. İyi bir gidişatımız vardı, son haftalarda oyunumuzla ilgili bir takım eleştiriler vardı, bunlar da olabilir. Ama neticelerde hep lehimimize gitmişti. Bugün devrenin son maçıydı. Hem bulunduğumuz yeri sağlamlaştırmak hem yukarıdan kopmamak hem de istediğimiz şekilde ligi bitirmek adına çok önemli bir müsabakaydı. Tabii devrenin son maçlarında konsantre olmak çok zordur. Ama oyuncularım gerçekten müthiş konsantre olmuşlardı. Özellikle ilk yarıda farkı yakalayabilirdik çok enteresan pozisyonlar kaçırdık. Ancak konsantremize bozmadık. Gerçekten oyun kontrolü ve disiplinini bozmadık ve ikinci devre bize lazım olan golü bulduk. Golleri de bulabilirdik ama 90 dakika boyunca şunu gördük, bir kere rakibimize hemen hemen pozisyon vermedik ve müthiş bir konsantre içerisinde oynadı oyuncularım. Hakikaten bugün hem oyun hem de skor açısından belki biraz daha farklı olabilirdi ama hiç önemli değil bize lazım olan golü bulduk. Hem oyun hem skor hem de camiamız açısından bugün her şey Denizlispor'un lehineydi. Gece Denizlispor adına aydınlıktı diyebilirim" diye konuştu.Orhan Çıkırıkçı: "Biz hata yaptık ama iyi mücadele ettik"İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı ise hata yapanın kaybedeceği bir maç olduğunu ve hatayı kendilerinin yaptığı için karşılaşmayı kendilerinin kaybettiğini ifade etti. Kısa bir değerlendirme yapan Çıkırıkçı şunları söyledi:"İyi bir atmosfer vardı, bayağı iyi bir maç oldu. Hata yapanın kaybedeceği bir maçtı. Biz hata yaptık ama iyi mücadele ettik. Rakibimizi tebrik ederiz. İyi çalışıp ikinci yarıya daha iyi bir takımla beraber daha iyi bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum."