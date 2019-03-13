İldiz: "Kayba Tahammülümüz Yok"

Abalı Denizlispor Teknik Direktör Yücel İldiz, AFJET Afyonspor maçı hazırlıklarını değerlendirerek, "Afyon takımının ligde bulunduğu konumdan dolayı hiç puan kaybına tahammülü yok. Biz lig lideriyiz ama gördüğünüz gibi zirve yarışı kafa kafaya gidiyor.

Abalı Denizlispor Teknik Direktör Yücel İldiz, AFJET Afyonspor maçı hazırlıklarını değerlendirerek, "Afyon takımının ligde bulunduğu konumdan dolayı hiç puan kaybına tahammülü yok. Biz lig lideriyiz ama gördüğünüz gibi zirve yarışı kafa kafaya gidiyor. Bizim de kayba tahammülümüz yok" dedi.



Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında oynayacağı AFJET Afyonspor maçının hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlı ekipte hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Teknik Direktör Yücel İldiz, antrenman öncesi gazetecilere deplasmanda yapacakları karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Zorlukları aşmaları gerektiğinin altını çizen İldiz, "Ligin ikinci yarısına zorluk derecesi son derece yüksek maçlarla başladık. AFJET Afyonspor maçı da bunlardan birisi. Özellikle Afyon takımının ligde bulunduğu konumdan dolayı hiç puan kaybına tahammülü yok. Biz lig lideriyiz ama gördüğünüz gibi zirve yarışı kafa kafaya gidiyor. Bizim de kayba tahammülümüz yok ve bu anlamda olan bir müsabakaya çıkacağız. Ama zorlukları başarmak ve geçmek zorundayız. Zorlukları bir şekilde aşmak zorundayız. Bütün bunları yaparken de zaman zaman iniş çıkışlarımız oluyor son dönemde olduğu gibi. Ama en önemlisi sonunda hedefi yakalamak ve inşallah hedefi de yakalayacağız" diye konuştu.



"Son düzlüğe çok iyi hazırlanmamız lazım"



İldiz, "Alperen cezalı ve Ümraniyespor maçı sonrası 'dar bir kadrom var' demiştiniz bununla ilgili neler söyleyeceksiniz" sorusunu da yanıtlayarak şunları söyledi:



"Bizim takımımızda bazı mevkilerde yeteri kadar hatta fazlamız var bazı mevkilerde ise kesinlikle alternatifimiz yok. Zaten o konularda sirkülasyon yapamadığımız için bazı arkadaşlarımıza çok yük bindi. Bu nedenle hem mental hem de fiziksel olarak düşüşler olmuştur. Bu gayet normal. Özellikle Afyon maçını inşallah kayıpsız geçebilirsek milli takım arası bize çok güzel gelecek diye düşünüyorum. Hem mental hem de fiziksel açıdan son düzlüğe çok iyi hazırlanmamız lazım. Ondan sonra da kalan maçlarımızı en iyi şekilde oynayıp hedefi yakalayacağımızın inancı içerisindeyim." - DENİZLİ

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