İldiz: "Şu Anda Lideriz Bir Daha da Bu Liderliği Kaptırmak İstemiyoruz"

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Denizlispor çalışmalarını sürdürürken, Teknik Direktör Yücel İldiz lider olduklarını hatırlatarak, "Bir daha da liderliği kaptırmak istemiyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Denizlispor çalışmalarını sürdürürken, Teknik Direktör Yücel İldiz lider olduklarını hatırlatarak, "Bir daha da liderliği kaptırmak istemiyoruz" dedi.



Yeşil-siyahlı ekip ligde 44 puan ile dördüncü sırada bulunan Ümraniyespor'u konuk edecek. Horoz'da bugün yapılan antrenmana sakat olan kaptan Mehmet Akyüz ile hasta olan Ziya Alkurt çıkmazken, takımın tecrübeli hocası İldiz, çalışmaları ve Ümraniyespor maçını değerlendirdi. Bundan sonraki süreçte liderliği korumak için her şeyi yapacaklarını ve liderliği kaptırmak istemediklerini vurgulayan İldiz, "Daha önce de söylemiştim, bundan sonra oynayacağımız her maç final maçı gibi olacak içeride ve dışarıda fark etmez. Pazartesi akşamı da gerçekten çok önemli bir müsabaka oynayacağız Ümraniyespor ile. Ümraniye'nin durumunu hepimiz biliyoruz hem kendi grubumuzda iddialı hem de Türkiye Kupası'nda son derece başarılı bir şekilde gidiyorlar ancak bizim de iyi bir gidişatımız var. Şu anda lideriz ve bir daha da bu liderliği kaptırmak istemiyoruz. Bu nedenle kazanmak zorunda olduğumuz bir müsabakaya çıkacağız. Tabii ki çalışmalarım şu anda devam ediyor ama zaman zaman sıkıntılarımız oluyor. Mesela önceki antrenmanda kaptan (Mehmet Akyüz) sakatlandı kendisini dinlendiriyoruz yarından itibaren de yoğun bir tedaviye gidecek durumu ise maç sabahı belli olacak. Ziya da dün maalesef idmanda çalışmaları yarım bırakmak zorunda kaldı yüksek dereceli bir ateşle yatıyor" diye konuştu.



"Bütün rakiplerimiz bizi tanıyor biz de rakiplerimizi tanıyoruz"



Takımın oyun formatında küçük değişiklikler yaparak müsabakaları kazanmak için uğraştıklarını kaydeden İldiz açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Bizim bir kadromuz var ve bu kadro içerisinden seçtiğimiz oyuncu arkadaşlarımız içerideki ve dışarıdaki müsabakalara göre rakiplere göre seçtiğimiz arkadaşlarla elimizden geldiği kadarıyla kendi oyun formatımıza göre küçük küçük oynamalar yaparak müsabakaları kazanmaya çalışıyoruz. Tabii ki bütün rakiplerimiz bizi tanıyor biz de rakiplerimizi tanıyoruz bizim oyun formatımızı ezberlediler diye konuşuluyor ama kendimize göre de tedbirlerimiz var. Bu anlamda en büyük silahımız tabii ki özellikle iç saha maçlarında seyircilerimiz hep kapalı gişe oynuyoruz, bizi inanılmaz bir şekilde destekliyorlar. Hepsine teşekkür ederim. Onlardan ricam bu hafta arkadaşlarımızı daha çok motive etsinler. İnşallah pazartesi akşamı da bu sayede hep birlikte mutlu oluruz." - DENİZLİ

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