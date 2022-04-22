ILEA'nın Avrupa lansmanı yapıldı - Son Dakika

International Live Events Association'ın (ILEA) Avrupa lansmanı etkinlik başkenti olarak seçilen İstanbul'da yapıldı.

Shangri-La Bosphorus İstanbul katkılarıyla Çırağan Palace Kempinski'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, ILEA'nın Avrupa ayağında yer alan etkinlik komitesi katıldı.

Dünyada 37 ülkede faaliyet gösteren ILEA'nın Avrupa bölümünde, Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği (TUED) Başkanı Meltem Tepeler yönetim kurulu üyeliği görevi üstleniyor.

Tepeler, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ILEA'nın 5 bine yakın üyesi olan dünyanın en etkili uluslararası etkinlik derneği olduğunu belirterek TUED olarak ILEA'nın Türkiye temsilcisi olduklarını söyledi.

"İstanbul'u en etkili etkinlik destinasyonu ilan edeceğiz"

Tepeler, ILEA Avrupa bölümünün salgın sonrası yeniden yapılandığına dikkati çekerek "Avrupa'daki etkinlik endüstrisini yeniden canlandırmak için bir faaliyete başladı. Bunun üzerine İstanbul'da bir lansman yapıyoruz. İstanbul'u en etkili etkinlik destinasyonu ilan edeceğiz. Bu etkinlik endüstrimiz için çok önemli bir gelişme." dedi.

Etkinliğe ILEA Avrupa'nın bütün yönetim kurulu üyelerinin katıldığını ifade eden Tepeler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada hem destinasyonları nasıl geliştireceğimizi, ülkelerin ve şehirlerin tanıtımında etkinlikleri nasıl kullanabileceğimizi konuşacağız hem de İstanbul'umuzu dünyaya anons edeceğiz. Gelin burada etkinlikler yapın diyeceğiz. O yüzden bizim endüstrimiz için çok önem taşıyan bir etkinliğe imza atıyoruz. Artık bütün endüstrilerin ve bütün sektörlerin tarihçeleri pandemi öncesi ve pandemi sonrası olmak üzere değişti. ILEA'nın bundan önce de etkinlik sektörüne çok büyük katkıları vardı. Etkinlik sektörü bir döneme kadar turizmin alt kolu diye düşünülen bir bölümdü. Fakat etkinlik sektörü kendisinin bir endüstri olduğunu son 15-20 yılda kanıtladı."

Meltem Tepeler, ILEA'nın sektördeki üyelerine verdiği eğitimlerle profesyoneller yetiştirdiğini vurgulayarak kurduğu network havuzu sayesinde dünyanın birçok noktasında uluslararası etkinlik yapmayı kolaylaştırdığını dile getirdi. Etkinlik endüstrisinin gelişimi ve değişimini yakından takip ettiklerinin altını çizen Tepeler, "Bugünkü toplantıda çok değişik konulara değineceğiz. Bundan sonra bizi çok farklı etkinlikler bekliyor. Bu yenilikleri kısa zamanda yaymak, insanlar, firmalar ve ülkeler arasındaki bu iletişimi artırmayı hedefliyoruz. En büyük hedefimiz bütün etkinlik endüstrisini bütün destinasyonların tanıtımında en rahat kullanılacak endüstri olarak sunmak." şeklinde konuştu.

Lansman kapsamında düzenlenen panellerde ILEA Avrupa Başkanı Christian Seidenstuecker, ILEA Yönetim Kurulu Üyeleri Carlo Zoccali, Erik Kastner, Georgia Ward, SITE Turkiye Başkanı Cantekin Temizer, SKAL International İstanbul Başkanı Can Arınel ve Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney konuşma yaptı.

Etkinlik başkentinin İstanbul olarak seçilmesiyle Türkiye turizmine katkı sağlamasının yanı sıra İstanbul'un en önemli etkinlik destinasyonlarından biri olarak konumlandırılması da hedefleniyor.