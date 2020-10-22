İlelebet... Bir Atatürk Hikayesi seyirciyle buluşuyor

Hilmi Zafer Şahin'in yazdığı Arda Aydın'ın yönetip rol aldığı oyun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda saat 20: 30'da Beşiktaş Belediyesi'nin davetlisi olarak Akatlar Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Biraderler Yapım'ın prodüksiyonunu üstlendiği oyunun kostüm tasarımı Arzu Kaprol'a ait. Sahne tasarımında Serna Arıcılar'ın, ışık tasarımında Murat Selçuk'un imzası var. Oyunun müzikleri ise Orçun Tekelioğlu'na ait.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bilinmeyen yönlerini sahneye taşıyan İlelebet...Bir Atatürk Hikayesi'nde 1924 ile 1933 yılları arasında yapılan devrimler, değişim ve dönüşümlerin yaşandığı dokuz yıllık dönem ele alınıyor.