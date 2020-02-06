Kipaş Holding Lee Cooper ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) kartelalar ve atıl kumaşları bir araya getirerek denim çantalar ve kalemlikler üretti.



İTÜ'nün logolu ürün mağazası '1773İTÜ Satış Mekanı' ile Avrupa'nın ilk denim markası 'Lee Cooper Türkiye' başlattıkları proje kapsamında, tekstil alanında "İleri dönüşüm" koleksiyonu hazırladı. 1773İTÜ ve Lee Cooper Türkiye, bu projeyle kaynakların korunmasına ve israfın önlenmesine dikkat çekmeyi amaçlıyor.



Erişilebilir fiyatlar sayesinde ileri dönüşüm bilincinin daha çok kişiye yayılması hedeflenirken, koleksiyon kapsamında denim yastık ve minder kılıfları, kozmetik çantalar, anahtarlıklar ile mağazaların soyunma kabinleri için denim perde üretilecek. Çalışmalar kapsamında denim parçalarla tişört tasarımları da yapılacak.



Kipaş Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı ve Lee Cooper Türkiye'nin sahibi Ahmet Öksüz, israf ve verimlilik konularına önem verdiklerini belirterek, "35 yıllık geçmişi olan firmamız Kipaş Holding, 20 yılı aşkın süredir denim kumaş ve konfeksiyonu üretiyor. Firma yönetimi olarak her zaman üretim ve yönetim anlamında sürdürülebilirliğin önemini vurguluyoruz. Üretimde kullandığımız tüm ham maddelerin, ürünlerinin çevreye zarar vermediği uluslararası standartlara göre belgelenmiş firmalardan tedarik ediyoruz. Çalışanlarımızı israf ve verimlilik konusunda bilinçlendiriyoruz. İTÜ ile gerçekleştirdiğimiz ve destek verdiğimiz ileri dönüşüm (UPCYCLE) koleksiyonu da bu bağlamda bizim için çok anlamlı. İTÜ ile bu konuda ortak çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.



İleri dönüşüm ve geri dönüşüm üzerine akademik projeler yürüten tekstil mühendisi ve 1773İTÜ Kreatif Marka Danışmanı Prof. Dr. Telem Gök Sadıkoğlu'nun şekillendirdiği projeye, Lee Cooper sosyal sorumluluk anlayışı ile destek verdi. Marka hem tüm kumaşları hibe etti, hem de ürünleri hiçbir karşılık almadan üretti.



Proje kapsamında hem ileri dönüşüm, hem de öğrencilere burs imkanı sağlandığını söyleyen Prof. Dr. Telem Gök Sadıkoğlu, "1773İTÜ, doğaya saygılı ve tasarrufa dikkat çeken bir marka olmayı önemsiyor. Sadece İTÜ'lülerin değil, herkesin sevebileceği ve keyifle kullanabileceği ürünler hazırlıyoruz. Üstelik tüm satış gelirimiz de ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs olarak aktarılıyor. Yani 1773İTÜ ürünlerini kullanarak bir değil iki iyiliğe vesile oluyorsunuz. Hem doğa dostu ve israf karşıtı bir marka kullanıyor hem de aldığınız ürünlerle eğitime destek veriyorsunuz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ