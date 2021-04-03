"İleri evre meme kanseri, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıklar şekline gelebilmektedir" - Son Dakika

"İleri evre meme kanseri, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıklar şekline gelebilmektedir"

03.04.2021 10:33

Son yıllarda ileri evre meme kanseri tedavisinde büyük gelişmeler yaşandığını belirten Prof. Dr. Ahmet Bilici "Yeni akıllı ilaç adı verilen kişiye özgü tedaviler sayesinde, ileri evre meme kanseri, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıklar şekline gelebilmektedir" dedi.

Son yıllarda ileri evre meme kanseri tedavisinde büyük gelişmeler yaşandığını belirten Prof. Dr. Ahmet Bilici "Yeni akıllı ilaç adı verilen kişiye özgü tedaviler sayesinde, ileri evre meme kanseri, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıklar şekline gelebilmektedir" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümünden Prof. Dr. Ahmet Bilici, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında yaptığı açıklamada günümüzde meme kanseri tedavisinin oldukça geliştiğine dikkati çekti. Prof. Dr. Bilici, "Metastatik meme kanseri, meme kanserinin ileri evresidir. Bu evrede kanser başka organlara yayılım gösterir. Erken evre meme kanserinden ayıran en önemli özelliği uzun süreçli kronik bir hastalık olması ve genellikle gerektiğinde tedavi ile sürekli takip ihtiyacının olmasıdır. Bu evredeki meme kanserinde yapılan tedaviler ile hastalığın ilerlemesinin önlenmesi ve kontrol altına alınması mümkün olabilir. Özellikle son yıllarda geliştirilen yeni akıllı ilaç adı verilen kişiye özgü tedaviler sayesinde, ileri evre meme kanseri, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıklar şekline gelebilmektedir" ifadelerini kullandı.

KEMOTERAPİ İLACINA DA EKLENEBİLİR

Meme kanseri tedavisi denildiğinde akla direkt kemoterapi geldiğini belirten Prof. Dr. Bilici, şöyle devam etti:

"Bunun yanında hormon pozitifliği olan hastalarda hormonal tedaviler yer alır. Ancak son yıllarda diğer bazı kanser türlerinde olduğu gibi meme kanseri tedavisinde de kişiye özgü tedavi yaklaşımları konusunda önemli gelişmeler oldu. Bu ilaçlar sadece meme kanserli bazı hastaların taşıdığı 'HER2' gibi birtakım hedefleri bulup onlar üzerinden etki ederek meme kanseri hücrelerini yok edebilen ilaçlardır. HER2 hastaların yaklaşık yüzde 25'inde pozitif olduğundan bu ilaç yalnızca bu grup hastalarda kullanılabilir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda aynı hedef üzerinden etki eden birçok farklı hedefli tedavi geliştirilmiş gerek iki ilaç birlikte gerekse bir kemoterapi ilacına eklenerek kullanılması ile çok başarılı sonuçlar alınmaya başlanmıştır."

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİDE BAŞARI YÜKSEK

Prof. Dr. Bilici, "Son birkaç yıl içinde hormon reseptörleri dediğimiz östrojen ve progesteron reseptörleri pozitif olan meme kanseri hastalarında, hedefe yönelik ağızdan alınan hap şeklinde kullanılabilen yeni kişiye özgü tedaviler de geliştirildi. Uzun zamandır etkinliğini bildiğimiz hormonal tedavilere bu ilaçların eklenmesi ile tedavi başarısında büyük oranda artış gözlemlendi. Bu ilaçlar CDK 4/6 inhibitörü olarak bilinmekte olup, hücre büyümesi ve bölünmesinde etkili yollar üzerinden etki ederler. Gerçekte bu ilaçlar, hormon reseptörü pozitif ileri evre meme kanseri hastalarında son dönemde pratik değiştirici ve hastaların yaşamına dokunan önemli yeni tedaviler olarak yerini aldı. Ülkemizde de yakın zamanda bu tür ilaçların bazıları onaylanarak, pratiğimizde hastalarımızın tedavisi için kullanılmaya başlandı" şeklinde konuştu.


İleri evre meme kanseri, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıklar şekline gelebilmektedir
İleri evre meme kanseri, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıklar şekline gelebilmektedir

Hipertansiyon, Ahmet Bilici, Kanser, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'İleri evre meme kanseri, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıklar şekline gelebilmektedir' - Son Dakika


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