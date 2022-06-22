Türkiye ile İspanya arasındaki Avrupa Birliği (AB) Eşleştirme Projesi kapsamında düzenlenen, kriminal incelemelerin, bilimsel ve kanıt temellerinin iyileştirilmesini hedefleyen "İleri Seviye İncelemelere Yönelik Kriminal Uzmanlık Eğitimleri" tamamlandı.

AB tarafından finanse edilen ve eşleştirme ortakları Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı (JKDB), Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı (EGM KDB), Adli Tıp Kurumu (ATK) ve Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı olan proje kapsamındaki eğitimler sona erdi.

Nisan 2019'da başlayan eğitimler Kovid-19 salgını sebebiyle 18 aylık uzatmayla 39 ay sürdü.

Genel hedefi "kriminal incelemelerin bilimsel ve kanıt temelleriyle iyileştirilmesi" olan projenin özel hedefi ise "adli inceleme yeteneklerinin geliştirilip genişleterek soruşturmalarda etkinliğin artırılması ve bu yolla adli kurumların kapasitesinin güçlendirilmesi" şeklinde belirlendi.

Kriminal laboratuvar inceleme metotlarının önemi

Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanı Tuğgeneral Sinan Şen, projenin kapanış toplantısında konuştu.

Şen, projenin, JKDB, EGM KDB, ATK ve Bilirkişilik Daire Başkanlığının hizmet kapasitesi ve güvenirliğinin en üst seviyede tutulmasına ve adli makamların yürüttüğü soruşturma, kovuşturma ve hükme verme sürecine daha hızlı, tarafsız ve bilimsel katkı sağlayacağını söyledi.

Şen, güvenliği sağlama ve suçla mücadelenin kolluk kuvvetleri açısından maliyeti dikkati alındığında, işlenmiş suçların aydınlatılmasına yönelik faaliyetlerin dayandırıldığı kriminal laboratuvar inceleme metotlarının öneminin daha iyi anlaşıldığını kaydetti.

Ulaşım ve iletişim imkanlarındaki gelişmelerin suç ve suçluyla mücadeleyi daha karmaşık ve uluslararası boyuta taşıdığına dikkati çeken Şen, "Bu durum farklı bölgeler ve görev alanlarında faaliyet gösteren kolluk kuvvetleri arasındaki iş birliği ve veri paylaşımının yanında ilgili kurum ve kuruluşların da suçla mücadele sürecine dahil olmasını gerektirmektedir." dedi.

Şen, Jandarma Genel Komutanlığının ulusal ve uluslararası alanda saygın, güvenilir ve kaliteli hizmet sunan örnek kolluk kuvveti olma vizyonuna paralel olarak JKDB'nin adalet mekanizmasına hizmet veren paydaş kurumlarla adli bilimler alanında öncü konumda yer aldığını ifade etti.

Proje ortakları iletişimi önemine dikkati çekti

Üye Devlet Proje Lideri Jesus Agudo Ordonez ise kriminal alanındaki uzmanlık bilgileri ile yeni gelişmelerin paylaşılmasının ve bu konuda iletişim halinde bulunmanın proje ortağı ülkeler için büyük fayda sağladığını söyledi.

Projenin eğitim kısmının sona erdiğini ve asıl kısmının yeni başladığını dile getiren Ordonez, daha iyi bir gelecek için yan yana çalışmanın önemine işaret etti.

Avrupa Birliği Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke, adli inceleme ve soruşturmalara uygun yeni bilimsel yöntem ve sistemlerin adalet sistemine katkıda bulunduğunu söyledi.

Kanıta dayalı adli yargılamaların önemine dikkati çeken Fricke, adli bilimlerin, suçu ve suçluyu tespit etmenin yanı sıra suçu önlemek için de büyük önem taşıdığını belirtti.