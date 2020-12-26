İleri sürüş uzmanı Sular: Aracını tanıyan sürücü başına gelebilecekleri öngörecektir - Son Dakika

İleri sürüş uzmanı Sular: Aracını tanıyan sürücü başına gelebilecekleri öngörecektir

26.12.2020 08:28
İleri sürüş uzmanı Sular: Aracını tanıyan sürücü başına gelebilecekleri öngörecektir, System.String[]

HAVALARIN soğumaya başlamasıyla yollarda buzlanma veya kaygan zemin gibi çeşitli sorunlar oluşabiliyor.

HAVALARIN soğumaya başlamasıyla yollarda buzlanma veya kaygan zemin gibi çeşitli sorunlar oluşabiliyor. Kış aylarında sürücülerin dikkat etmesi gerekenleri anlatan ileri sürüş uzmanı İlkay Sular, "Aracını iyi tanıyan bir sürücü trafiğe çıktığı zaman başına gelebilecekleri daha iyi öngörecektir. Öngörülü sürücü ise defansif dediğimiz bir sürücü moduna gelecektir" dedi.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yollarda, birçok olumsuz durum sürücülerin karşısına çıkabiliyor. Yağmurlu havanın ardından kayganlaşan zemin, soğuklarda ise buzlanan zemin tehlikesi sürücülerin karşısına çıkabiliyor. İleri sürüş uzmanı İlkay Sular, bu gibi durumlarda neler yaşandığını özel hazırladığı pistte DHA'ya gösterdi. Sürücüleri uyaran Sular, dikkatli olunması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Aracımızı çok iyi tanımamaktan meydana geliyor bu. Araca ve kendimize çok güvenmekten kaynaklanıyor. Sürücülerin aracını iyi tanıyabilmesi için trafiğe kapalı alanlarda güvenli sürüş tekniklerini öğrenmeleri gerekiyor. Bu eğitimlerde sürücülere başlarına gelebilecek olası durumlar yaşatılır. Sürücüler böylelikle hava ve yol şartları değiştiği zaman başlarına gelebilecek durumları yaşamış olur."'HİÇBİR TEKNOLOJİ FİZİK KURALLARINA MEYDAN OKUYAMAYAZ'Aşırı güven duygusunun kişilere kaza yaptırdığını söyleyen Sular, gaza basmayı sevmenin aracının, kendinin veya yolun limitlerini bilmeyip bu sınırı aşmanın kaza getirdiğini ifade etti. Sürücülerin çoğunun aracın teknolojisine aşırı güvendiğini belirten İlkay Sular, "ABS'li aracım var, ESP'li aracın var. Benim aracım kaymaz, savrulmaz' gibi fizik kurallarına aykırı cümleler kurabiliyor. Bunlar yanlış. Tamam teknoloji gelişti ama fizik kurallarına meydan okuyamayız. Teknoloji gelişiyor ama hiçbir teknoloji fizik kurallarına meydan okuyamaz" dedi.Trafikte başarılı bir sürüş için yapılması gerekenlere değinen ileri sürüş uzmanı İlkay Sular, "Bir kere takip mesafesini öğretelim sürücülerimize. Bunun ne kadar büyük bir kazanç olduğunu anlatalım. Teknolojiyi insanlara öğretmemiz lazım. Aktif güvenliğe giren ABS ve ESP teknolojisi, bugün zorunlu artık. Bu teknolojileri eğitimde sürücülere öğretirsek araçlarını çok daha iyi tanıyacaklardır. Aracını iyi tanıyan bir sürücü trafiğe çıktığı zaman başına gelebilecekleri daha iyi öngörecektir. Öngörülü sürücü ise defansif dediğimiz bir sürücü moduna gelecektir" dedi.'LASTİĞİN CİNSİ DEĞİŞİR, MEVSİME GÖRE HAVA BASINCI DEĞİL'Kış koşullarının gelmesiyle dikkat edilmesi gerekenleri anlatan İlkay Sular, "Bir kere güvenli bir araç olmadan, güvenlik bir sürüş olamaz. Dolayısıyla araçlarımızın bakımlarını takip ediyoruz. Kışa özgü yapılacaklara dikkat edelim. Lastik havalarını yaz koşullarına ya da kış koşullarına göre değiştirmeyelim. Lastiklerin cinsi değişiyor. Kış lastiği, yaz lastiği veya dört mevsim lastiği diye. Lastik havası mevsimden mevsime değişmez buna dikkat edelim. Evet kış koşulları zor koşullar. Aracımızın bakımları sağlıklı olmalı. Bizi yolda bırakmaması için elektrik tesisatının gözden geçirilmesi gerekiyor. Örneğin cam sileceği diyerek geçmemek lazım. Zamanı geldiyse cam sileceklerinin lastiklerinin değişmesi gerek. Görmek için camların temiz olması lazım. Bunun için iyi bir silecek lastiği olması gerekiyor. Aracımızı işi bilen ustalara emanet etmek gerekiyor. Kışa girdiğimiz şu günlerde aracımızın bakımlarını yaptıralım" dedi.

İleri sürüş uzmanı Sular: Aracını tanıyan sürücü başına gelebilecekleri öngörecektir
İleri sürüş uzmanı Sular: Aracını tanıyan sürücü başına gelebilecekleri öngörecektir
İleri sürüş uzmanı Sular: Aracını tanıyan sürücü başına gelebilecekleri öngörecektir
İleri sürüş uzmanı Sular: Aracını tanıyan sürücü başına gelebilecekleri öngörecektir
İleri sürüş uzmanı Sular: Aracını tanıyan sürücü başına gelebilecekleri öngörecektir
İleri sürüş uzmanı Sular: Aracını tanıyan sürücü başına gelebilecekleri öngörecektir
İleri sürüş uzmanı Sular: Aracını tanıyan sürücü başına gelebilecekleri öngörecektir
İleri sürüş uzmanı Sular: Aracını tanıyan sürücü başına gelebilecekleri öngörecektir
İleri sürüş uzmanı Sular: Aracını tanıyan sürücü başına gelebilecekleri öngörecektir
İleri sürüş uzmanı Sular: Aracını tanıyan sürücü başına gelebilecekleri öngörecektir
İleri sürüş uzmanı Sular: Aracını tanıyan sürücü başına gelebilecekleri öngörecektir

Kaza, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İleri sürüş uzmanı Sular: Aracını tanıyan sürücü başına gelebilecekleri öngörecektir - Son Dakika


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