İleride Herkese Birer Robot Yazılım! Rpa Teknolojisi, Karşımıza Yeni Meslekleri Çıkaracak Mı?

UiPath Türkiye Satış Direktörü Cem Şatana, RPA teknolojisinin mesleklere ne şekilde etki edeceğini açıkladı.
RPA teknolojisinin hızlı büyüyen teknolojilerden biri
olduğunu, dünyada %70 organizasyon şirketinin RPA'ya adapte olmak ve kullanma
planlarını hayata geçirmeye çalıştığını söyledi.
İleride her çalışanın bir dijital asistana sahip olacağını,
beyaz yakalıların yapmak istemediği rutin işleri onlara aktaracağını belirtti.
Önümüzdeki 5 yıl içerisinde yapay zeka ve yazılım öğrenimine
karşı %70 civarında artış olacağını vurgulayan Şatana, araştırmalara göre
robotik mühendisliğe %50, veri bilimciliği mesleğine ise %35 talep artışı
olacağını ifade etti.
Robotların tehdit olarak görülüp, insanların yerini alacağını düşünenlere karşın öyle bir şeyin olmayacağını, sadece insanların rutin işlerinin robotlara verileceğini, insanlarında zekasını kullanarak meslekleri yeniden şekillendireceğini söyledi.
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