İlerlemiş yaşından dolayı cinayet işleyemez diye serbest bırakıldı; 1 kişiyi daha öldürdü
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), 'yaşlılığından dolayı bir daha cinayet işleyemez' diye serbest bırakılan 77 yaşındaki Albert Flick bir kişiyi daha öldürdü.
Amerika Birleşik Devletleri
'nde (ABD), 'yaşlılığından dolayı bir daha cinayet işleyemez' diye serbest bırakılan 77 yaşındaki Albert Flick bir kişiyi daha öldürdü.
Maine eyaletindeki Lewiston şehrinde 15 Temmuz 2018'deki cinayette Flick, 48 yaşındaki evsiz Kimberly Dobbie adlı kadını gündüz vakti 11 yaşındaki ikiz çocuklarının gözleri önünde 11 kez bıçakladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:52
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