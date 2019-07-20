Son Dakika Haberleri: İlerlemiş yaşından dolayı cinayet işleyemez diye serbest bırakıldı; 1 kişiyi daha öldürdü
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İlerlemiş yaşından dolayı cinayet işleyemez diye serbest bırakıldı; 1 kişiyi daha öldürdü

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), 'yaşlılığından dolayı bir daha cinayet işleyemez' diye serbest bırakılan 77 yaşındaki Albert Flick bir kişiyi daha öldürdü.

İlerlemiş yaşından dolayı cinayet işleyemez diye serbest bırakıldı; 1 kişiyi daha öldürdü, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), 'yaşlılığından dolayı bir daha cinayet işleyemez' diye serbest bırakılan 77 yaşındaki Albert Flick bir kişiyi daha öldürdü.

Maine eyaletindeki Lewiston şehrinde 15 Temmuz 2018'deki cinayette Flick, 48 yaşındaki evsiz Kimberly Dobbie adlı kadını gündüz vakti 11 yaşındaki ikiz çocuklarının gözleri önünde 11 kez bıçakladı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:52 
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