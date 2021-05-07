İlerleyen yaşta beslenmeye son derece dikkat ! - Son Dakika

İlerleyen yaşta beslenmeye son derece dikkat !

07.05.2021 08:35
İlerleyen yaşta beslenmeye son derece dikkat !, System.String[]

Diyetisyen Hülya Çağatay konu hakkında bilgiler verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'nun 2020 yılı için açıklanan verilerine göre yaşlıların toplam nüfusa oranı son beş yılda yüzde 22,5 artmıştır ve 65 yaş üstü nüfusun 2020'de 7 milyon 953 bin 555'e çıktığı kaydedilmiştir.

Toplumda önemli bir yer tutan yaşlılık döneminde beslenirken uzun ve sağlıklı bir ömür için dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır.

Yaşlılığın getirdiği tat ve koku almada azalma, çiğneme problemleri, çeşitli hastalıklar, kullanılan ilaçlar, kabızlık ve kızartma gibi yanlış pişirme yöntemleri gibi sorunlar bu kişilerin beslenmelerini kilo alma veya kilo verme açısından olumsuz etkilemektedir. Bu kişilerin yanlış beslenmeleri; kas kütlelerinde azalma, düşme ve kırık risklerinin artması, enfeksiyon hastalıklarından çok fazla etkilenme, kolesterol, insülin ve tansiyon değerlerinde çeşitli dalgalanmalar gibi birçok olumsuzluğa yol açmaktadır. Peki bu kişiler nasıl beslenmelidir?

Öğün Atlanmamalıdır

Yaşlılıkta beslenmede yapılan yanlışlardan biri öğün atlamaktır. Kişiler mutlaka güne kahvaltı ile başlamalıdır ve 3 ana öğün yapmalıdır. Yemede isteksizlik gibi durumlarda alınması gereken enerji 5-6 öğüne bölünebilir.

Şekerli Ürünlerden ve Hamur işlerinden Uzak Durulmalıdır

Kan şekerini hızlıca yükselten yüksek glisemik indeksli, şekerli ürünlerden ve basit karbonhidratlardan uzak durulmalıdır. Reçel, çay şekeri bal gibi enerji içeriği içeriği yüksek besinler beslenmelerine eklenmemelidir. Bunlar yerine kompleks karbonhidrat içerikli besinler tüketilmelidir. Basit ve yüksek glisemik indeksli besinlersadece enerji sağlamaktadır,kompleks karbonhidratlar enerji vermenin yanı sıra vücutiçin gerekli olan protein, vitamin, mineraller ve posa da içermektedir. Kilo almamaya dikkat etmek gereklidir bu yüzden hamur işlerini azaltılmalıdır. Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki karın çevresindeki yağlanma en tehlikeli yağlanmadır ve kalp damar hastalıkları riskini arttırmaktadır.

Besin Çeşitliliği Sağlanmalıdır

Yaşlılık döneminde beslenmede yapılan en büyük hatalardan biri tek düze bir beslenme gerçekleştirmektir. Bu dönemde beslenirken mutlaka süt ve süt ürünleri, et ve benzeri besinler, taze sebze ve meyveler, ekmek ve tahıllar öğünlerde tüketilmelidir ve besin çeşitliliği sağlanmalıdır. Çünkü vücudun her besin ögesine ayrı ayrı ihtiyacı vardır ve bu sadece her besin grubundan beslenerek sağlanabilmektedir.

Günde En Az İki Litre Su Tüketilmelidir

Yeterli su tüketimi; böbrek fonksiyonlarının düzgün çalışabilmesi, idrar yolları enfeksiyonlarından etkilenmemek, böbrek taşları ve kabızlığın önlenmesi açısından gereklidir.

Balık Tüketimi Atlanmamalıdır

Yaşlılarda beslenmede omega-3 yağ asitleri tüketimi oldukça önemlidir. Bu sebeple haftada en az iki kez beslenmelerine balık eklenmelidir. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki omega-3 yağ asitlerinin görme, bilişsel fonksiyonda düzelme, kemik ve eklem hastalıklarını önleme ve kan lipid düzeylerini düzeltmede olumlu etkileri vardır.

Pişirme Yöntemlerinden Sağlıklı Olanlar Tercih Edilmelidir

Yemekler hazırlanırken yağda kızartma yöntemi kullanılmamalıdır. Bunun yerine ızgara, fırında pişirme, haşlama gibi yöntemler tercih edilmelidir. Ayrıca önemli bir noktada etlerin görünen yağlarının temizlenmesi ve et ürünleri pişirilirken ilave yağ eklemeyip kendi yağında pişirilmesidir.

Kalsiyum İçeriği Yüksek Besinler Tüketilmelidir

Diğer önemli bir nokta ise yeterli kalsiyumun sağlanmasıdır. Yeterli kalsiyum düzeyleri kemik mineral kaybını azaltmaktadır ve kemik sağlığının korunmasında, kırıkların ve çıkıkların önlenmesinde çok önemlidir. Bu nedenle yaşlılarda beslenmede öğünlere yoğurt, süt, çökelek ve kefir gibi kalsiyum içeriği yüksek besinler eklenmelidir. Ayrıca bu besinler bağırsak florasının da korunmasına yardımcı olacaktır.

Tuz Tüketimi Sınırlandırılmalıdır

Yaşlılık döneminde çok fazla tuz tüketimi sakıncalıdır. Yemekler baharatlarla lezzetlendirilmeye çalışılmalıdır. Fazla tuz tüketimi hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları, idrarda kalsiyum atımında artış yaşanmasıyla osteoporoza neden olabilmektedir. Salamura ve konserve besinlerinde tuz içeriği yüksektir.

Sebze ve Meyve Tüketimi Atlanmamalıdır

Sebze ve meyveler bol bol ve mevsiminde tüketilmelidir. Mevsiminde beslenmek katkı maddesi içeriğini de minimuma indirmektedir. Günde 2 porsiyon meyve tüketimi atlanmamalıdır. Meyve ve sebzelerin kalp hastalıkları ve bazı kanser türlerinde önleyici olduğu bilinmektedir.

Posa Tüketimi Bağırsaklar İçin Önemlidir

Posa içeriği yüksek olan kuru baklagiller, tam buğday ekmek, tahıllar ve sebze meyveler yaşlı bireylerin beslenmelerine eklenmelidir. Posa tüketiminin; şeker hastalığı, kanser ve koroner kalp hastalığı riskini azalttığı ve önlediği yapılan araştırmalarla doğrulanmıştır. Ayrıca posa tüketimi kabızlığı önlemektedir ve bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesine yardımcı olmaktadır.

Gün İçinde Hareket Etmeye Çalışılmalıdır

Unutulmamalıdır ki her yaşa uygun bir fiziksel aktivite vardır. Gün içinde hafif tempolu yürüyüşlerin bile yapılması bu bireylerin sağlıklarını olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca yapılan fiziksel aktiviteler daha az kas ağrısı çekilmesine yardımcı olmaktadır ve kemiklerin daha güçlü olmasını sağlamaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu, Enerji, Kalp, tat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İlerleyen yaşta beslenmeye son derece dikkat ! - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi Survivor'dan elenen Melis, takım arkadaşı İsmail Balaban'a sitem etti Survivor'dan elenen Melis, takım arkadaşı İsmail Balaban'a sitem etti Bakırköy'de İBB'ye ait halk ekmek büfesi çıkan yangında küle döndü! O anlar kamerada Bakırköy'de İBB'ye ait halk ekmek büfesi çıkan yangında küle döndü! O anlar kamerada Otomobil ahırdan kaçan ata çarptı, kara yolu kan gönlüne döndü Otomobil ahırdan kaçan ata çarptı, kara yolu kan gönlüne döndü Bakan Çavuşoğlu, tepki çeken Bakan Çavuşoğlu, tepki çeken "Turistin göreceği herkesi aşılarız" sözlerine açıklık getirdi Kötü koku nedeniyle şikayette bulunan komşular sayesinde 1 hafta önce öldürülen adamın cansız bedenine ulaşıldı Kötü koku nedeniyle şikayette bulunan komşular sayesinde 1 hafta önce öldürülen adamın cansız bedenine ulaşıldı Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak

Son Dakika Haberleri
17:59 Kumru, trafik lambasına yuva yaptı
17:57 Deniz salyasından kaçan yunuslar, anbean görüntülendi
17:53 Sakarya'da günlük vaka sayıları yüzde 60 azaldı
17:43 Arnavutluk'ta kameralara yakalandı! Thodex firarisinden ilk kare
17:34 Aleyna Tilki hakkındaki 'aşı' soruşturması tamamlandı! Savcılık, takipsizlik kararı verdi
17:27 Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkanlık seçiminde aday olmayacak
17:15 Bakan Koca, "Veri hatası" diyerek, vaka sayısı en çok azalan 5 ili açıkladı
17:12 Burak Yılmaz, transfer haberlerini yalanladı: İki senelik daha kontratım var
16:57 Marmara Denizi'nde deniz salyası kabusu sürüyor! Gemlik Körfezi sarıya boyandı
16:54 TOGG, dolandırıcılara karşı uyardı: Yatırım fırsatı duyuruları gerçeği yansıtmıyor
Başkan Koç'un talimatıyla Orta Avrupa ve Balkanlar'da yetenekli futbolcu taraması başladı Başkan Koç'un talimatıyla Orta Avrupa ve Balkanlar'da yetenekli futbolcu taraması başladı         
08:48
ABD'den İstanbul'u da tehdit eden roketle ilgili açıklama: Cumartesi günü Dünya'ya düşebilir ABD'den İstanbul'u da tehdit eden roketle ilgili açıklama: Cumartesi günü Dünya'ya düşebilir         
07:46
Meydan muharebesi değil hükümet protestosu! Kolombiya'da ölen göstericilerin sayısı her dakika artıyor Meydan muharebesi değil hükümet protestosu! Kolombiya'da ölen göstericilerin sayısı her dakika artıyor         
06:13
Eski Milletvekili Süleyman Bölünmez'in lüks cipi alev topuna döndü! Canını zor kurtardı Eski Milletvekili Süleyman Bölünmez'in lüks cipi alev topuna döndü! Canını zor kurtardı         
03:05
Tam kapanmada tribünleri dolduran Adana Demirspor ve Giresunspor'a teşvik eder gibi ceza Tam kapanmada tribünleri dolduran Adana Demirspor ve Giresunspor'a teşvik eder gibi ceza         
00:59
Bakan Soylu, Alparslan Kuytul'un skandal 15 Temmuz sözlerini yayınlayıp ateş püskürdü Bakan Soylu, Alparslan Kuytul'un skandal 15 Temmuz sözlerini yayınlayıp ateş püskürdü         
00:01
Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? İçişleri Bakanı Soylu iddiaları yalanladı Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? İçişleri Bakanı Soylu iddiaları yalanladı         
21:30
Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya, İmamoğlu'nu CİMER'e şikayet edenin kendisi olduğunu söyledi Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya, İmamoğlu'nu CİMER'e şikayet edenin kendisi olduğunu söyledi         
18:26
Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı         
18:13
Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı         
17:45
Arnavutluk'ta kameralara yakalandı! Thodex firarisinden ilk kare Arnavutluk'ta kameralara yakalandı! Thodex firarisinden ilk kare         
17:44
Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya         
16:05
Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi         
14:24
Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti         
14:06
Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim         
13:50
Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim         
13:33
MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi         
12:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 08:57:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İlerleyen yaşta beslenmeye son derece dikkat ! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement