İletişim Başkan Yardımcılığına Çağatay Özdemir atandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkan Yardımcılığına Çağatay Özdemir atandı - Son Dakika

İletişim Başkan Yardımcılığına Çağatay Özdemir atandı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Dr. Çağatay Özdemir atandı.

İletişim Başkan Yardımcılığına Çağatay Özdemir atandı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Dr. Çağatay Özdemir atandı.

Atama kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Doktora tezini Uluslararası İlişkiler alanında tamamlayan Özdemir, strateji çalışmaları, kamu diplomasisi ve Türk dış politikası üzerine dersler verdi. Özdemir, "Amerikan Grand Stratejisi: Obama'nın Orta Doğu Mirası" adlı kitabı kaleme aldı.

2018'den bu yana İletişim Başkanlığı'nda görev alan, iyi derecede İngilizce bilen Özdemir, evli ve bir çocuk babası.

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:32 Kaynak: AA
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