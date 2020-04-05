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İletişim Başkanı Altun: "20-65 yaş arası vatandaşlarımıza maske dağıtılacaktır"
6 saat önce
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 20-65 yaş arası vatandaşlara maske dağıtılacağını duyurdu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 20-65 yaş arası vatandaşlara maske dağıtılacağını duyurdu.
İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdogan'ın talimatıyla, Sağlık ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza maske dağıtılacaktır. https://maske.epttavm.com adresindeki formu dolduran her vatandaşımızın evine haftada 5 adet maske teslim edilecektir" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 11:00 Kaynak: İHA
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