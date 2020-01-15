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İletişim Başkanı Altun: "(AA'nın Kahire bürosuna baskın) Mısır makamlarının Türk medyasına yönelik...
6 saat önce
İletişim Başkanı Altun: "(AA'nın Kahire bürosuna baskın) Mısır makamlarının Türk medyasına yönelik söz konusu düşmanca uygulamalarını kınıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:12 Kaynak: AA
İletişim Başkanı Altun: "(AA'nın Kahire bürosuna baskın) Mısır makamlarının Türk medyasına yönelik söz konusu düşmanca uygulamalarını kınıyoruz."
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