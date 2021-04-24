İletişim Başkanı Altun, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasına tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasına tepki gösterdi Açıklaması

24.04.2021 20:15
İletişim Başkanı Altun, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadesini kullanmasıyla ilgili "ABD makamları bu açıklamayı yaparken ne yazık ki lobilerin taleplerine diz çökmüşlerdir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadesini kullanmasıyla ilgili "ABD makamları bu açıklamayı yaparken ne yazık ki lobilerin taleplerine diz çökmüşlerdir." değerlendirmesini yaptı.

Altun, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasına tepki gösterdi.

Açıklamasında, "Türkiye olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlamasını reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Herhangi bir hukuki ve bilimsel meşruiyeti olmayan bu beyanı hükümsüz olarak kabul ediyoruz." ifadelerine yer veren Altun, şunları kaydetti:

"Ermeni diasporasının mesnetsiz iftiralarına destek mahiyetindeki bu ifadenin, ABD'nin iç siyasi hesaplarından kaynaklandığı çok açıktır. Ters etki yaratacağına şüphe olmayan bu girişim, Ermenilerin içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmasına yardım etmeyeceği gibi ABD'nin çıkarlarına da hizmet etmeyecektir.

Biden yönetiminin ülke içi siyasi amaçlarla tarihi yanlış bir şekilde sunmayı seçmesi, Türkiye-ABD ilişkileri açısından gerçekten talihsizliktir. 1915 olaylarının trajediden başka herhangi bir şey olarak etiketlenmesi yanlış ve zararlıdır."

"Farklı kültürlerin hoşgörü ve barış içinde bir arada yaşadığı bir tarihe sahibiz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin yaklaşık altı asır süren büyük bir imparatorluğun küllerinden doğduğunu vurgulayarak "Farklı kültürlerin hoşgörü ve barış içinde bir arada yaşadığı bir tarihe sahibiz. Birinci Dünya Savaşı şartlarında yaşananlar, Avrupa emperyalizmi ve bir imparatorluğun parçalanması bağlamında okunmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ecdadın, milyonların emperyalizmin boyunduruğundan kurtuluşu ve bağımsızlığı için savaş verdiğine, hayatını kaybettiğine dikkati çeken Altun, bu sürecin yüzyıllardır Osmanlı yönetimi altında barış içinde yaşayan bütün etnik ve dini kesimler için acılar ve üzüntülerle dolu olduğunu anımsattı.

"Mevcut ABD yönetimi millet olarak verdiğimiz mücadeleyi dar siyasi hesaplar için kullanmaya çalışıyor"

Altun, "Mevcut ABD yönetimi bu adımla, bu topraklarda kardeşlerimizle paylaştığımız tarihin zenginliğini takdir etmekte başarısız olmakla kalmıyor, aynı zamanda bütün bir millet olarak verdiğimiz mücadeleyi dar siyasi hesaplar için kullanmaya çalışıyor." değerlendirmesini yaptı.

Fahrettin Altun, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, tarihi trajedileri ve ortak geçmişimizin acılarını tanımada ve bunlarla hesaplaşmada eşi görülmemiş bir liderlik örneği gösterdi. Bununla birlikte, tarihin ülkemize ve milletimize karşı bir silah haline getirilmesine yönelik her türlü girişimin de tutarlı ve kararlı bir şekilde karşısında durdu.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarihçileri, bilim adamlarını, aydınları ve diğer fikir insanlarını 1915 olayları hakkında kapsamlı bir bilimsel bakış açısı sunmaları için defalarca bir araya gelmeye çağırdı, tarihimizin gerçeklerinden korkmadığımızı veya onlardan utanmadığımızı vurguladı. Tarih boyunca her zaman mazlumların yanında yer alan milletimiz geçmişte olduğu gibi bugün de milyonlarca mülteciye kucak açıyor, el uzatıyor. Tarihimizin siyasi ve kasıtlı olarak yanlış tanımlanması bizi, ortak bir kaderi paylaştığımız kardeşlerimize kucak açmaktan, onları korumaktan vazgeçirmeyecektir."

"Ermenistan dahil hiçbir ülkeye karşı kin ve düşmanlık beslemiyoruz"

Türkler ve Ermenilerin diğer birçok etnik ve dini grupla birlikte yüzyıllar boyunca bir arada yaşadığına dikkati çeken Altun, Birinci Dünya Savaşı sırasında milyonlarca Müslüman ve Hıristiyan Osmanlı tebaasının emperyalizmin ve savaşın dehşetini yaşadığını vurguladı.

Hala onların acılarını hatırladıklarını ve hatıralarını saygıyla yad ettiklerini belirten Altun, "Ayrıca bu trajik olayların bugün komşularımızla ilişkilerimizde belirleyici olmasına izin vermiyoruz. Ermenistan dahil hiçbir ülkeye karşı kin ve düşmanlık beslemiyoruz. Karşılıklı saygı temelinde Ermenistan'la ilişkilerimizi geliştirmek için bugüne kadar ortaya koyduğumuz girişimlerimiz bunun bir kanıtıdır ve hiçbir diaspora grubu bu gerçeği değiştiremez." açıklamasında bulundu.

"Tartışmasız gerçekler ile kötücül lobi kampanyaları arasındaki büyük farkı görmelerini beklerdik"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

" Washington'un bir kez daha onurlu tarihimize gölge düşürmeyi seçmesinden dolayı ABD ile ikili ilişkilerimiz açısından son derece talihsiz ve üzücü bir gün yaşıyoruz. Biden yönetiminin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak etiketlemesini kati surette reddediyoruz, en sert şekilde telin ediyoruz.

ABD makamları bu açıklamayı yaparken ne yazık ki lobilerin taleplerine diz çökmüşlerdir. Bu makamların Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Sahak Maşalyan ve Ermeni Vakıfları Birliği Başkanı Sayın Pedros Şirinoğlu'nun geçmişte yaşanan acıların bazı ülkelerce gündelik politik amaçlara alet edilmemesi gerektiğini vurguladıkları açıklamalarına bakmalarını ve tartışmasız gerçekler ile kötücül lobi kampanyaları arasındaki büyük farkı görmelerini beklerdik.

Halkımızın çıkarları ve ulusal güvenliğimiz için her zaman yaptığımız gibi müttefiklerimizle diyalog ve iş birliğine devam edeceğiz. Ancak milletimizin tarihini ve Türk halkının itibarını lekelemeye yönelik teşebbüslere karşı koymaktan da hiçbir zaman geri durmayacağız."

Amerika Birleşik Devletleri, Fahrettin Altun, Joe Biden, Soykırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlamasına tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Aslan Antalya karşısında 'ya tamam ya devam' maçında! Canlı anlatım Aslan Antalya karşısında 'ya tamam ya devam' maçında! Canlı anlatım Beşiktaş-Kayseri maçının İlk 6 dakikasında karşılıklı goller oldu! Canlı anlatım Beşiktaş-Kayseri maçının İlk 6 dakikasında karşılıklı goller oldu! Canlı anlatım Son Dakika: ABD Başkanı Biden'ın skandal soykırım kararına Türkiye'den tepki yağıyor Son Dakika: ABD Başkanı Biden'ın skandal soykırım kararına Türkiye'den tepki yağıyor Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun Hande Erçel'in güzelliği karşısında mest olan Kerem Bürsin'den dikkat çeken yorum Hande Erçel'in güzelliği karşısında mest olan Kerem Bürsin'den dikkat çeken yorum Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş Son Dakika: Metina'ya düzenlenen operasyonda büyük başarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadan gelen ilk bilgileri verdi Son Dakika: Metina'ya düzenlenen operasyonda büyük başarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadan gelen ilk bilgileri verdi Operasyon devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tüyleri diken diken eden videoyu tekrar paylaştı Operasyon devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tüyleri diken diken eden videoyu tekrar paylaştı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Sergen Yalçın: Beşiktaş ilk kez şampiyonluk kaybetmeyecek Sergen Yalçın: Beşiktaş ilk kez şampiyonluk kaybetmeyecek         
20:06
Freni boşalan vinç dehşet saçtı! 11 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti Freni boşalan vinç dehşet saçtı! 11 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti         
19:51
Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 339 kişi vefat etti, 40 bin 596 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 339 kişi vefat etti, 40 bin 596 yeni vaka tespit edildi         
19:18
Son Dakika! ABD Başkanı Biden, tarihi skandal: 1915 olayları için Son Dakika! ABD Başkanı Biden, tarihi skandal: 1915 olayları için "soykırım" dedi         
19:00
Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı         
18:12
MEB, öğrencisi derse girmeyen öğretmenin ücretini kesecek MEB, öğrencisi derse girmeyen öğretmenin ücretini kesecek         
17:59
Prof. Dr. Alpay Azap, Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti Prof. Dr. Alpay Azap, Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti         
17:16
Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı         
15:57
Müteahhit iki kardeş husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı Müteahhit iki kardeş husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı         
14:28
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür         
13:05
Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular         
13:04
Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti         
12:38
Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru yok artık dedirtti: Uzaylılar Müslüman mı? Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru yok artık dedirtti: Uzaylılar Müslüman mı?         
12:06
Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı         
11:13
Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti         
10:12
Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı         
21:27
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın, sevgilisi tanıdık çıktı Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın, sevgilisi tanıdık çıktı         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2021 20:39:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İletişim Başkanı Altun, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasına tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei