Üye Girişi
İletişim Başkanı Altun: Anlaşmalar Türkiye'nin uluslararası arenada kazandığı güveni yansıtmakta - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: Anlaşmalar Türkiye'nin uluslararası arenada kazandığı güveni yansıtmakta

08.12.2021 10:05
İletişim Başkanı Altun: Anlaşmalar Türkiye'nin uluslararası arenada kazandığı güveni yansıtmakta

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye'nin İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve son olarak Katar ile imzaladığı anlaşmalar, iş birliği anlaşmaları ve protokoller, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin uluslararası arenada kazandığı güveni yansıtmaktadır" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, " Türkiye'nin İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve son olarak Katar ile imzaladığı anlaşmalar, iş birliği anlaşmaları ve protokoller, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin uluslararası arenada kazandığı güveni yansıtmaktadır" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad el-Sani'nin davetlisi olarak Yüksek Stratejik Komite'nin 7'nci toplantısına katıldığı Katar'da mevkidaşı ile ikili iş birliğini güçlendirecek bir dizi anlaşmaya imza attığını bildirdi. İletişim Başkanı Altun, "Ülkemizin Katar ile stratejik iş birliğini gerçek bir kardeşliğe dönüştürecek ekonomi, güvenlik, diplomasi, kültür ve turizm, eğitim gibi alanlarda anlaşmalar ve iş birliği anlaşmaları da dahil olmak üzere önemli adımlar atılmıştır. Türkiye'nin İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve son olarak Katar ile imzaladığı anlaşmalar, iş birliği anlaşmaları ve protokoller, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin uluslararası arenada kazandığı güveni yansıtmaktadır. Yurt içi ve yurt dışındaki yalanlara, karalama kampanyalarına, kara propagandalara aldırmadan, yatırım, istihdam, üretim ve ihracata dayalı ekonomimiz ile Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak için çaba göstereceğiz" dedi.


İletişim Başkanı Altun: Anlaşmalar Türkiye'nin uluslararası arenada kazandığı güveni yansıtmakta

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, İspanya, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun: Anlaşmalar Türkiye'nin uluslararası arenada kazandığı güveni yansıtmakta - Son Dakika


Son Dakika

Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı 10:09 Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı
Erdoğan'ın yeni ekonomi modeli için vakti yok! Bloomberg'in raporu ortaya çıkardı 10:04 Erdoğan'ın yeni ekonomi modeli için vakti yok! Bloomberg'in raporu ortaya çıkardı Dünyada sadece Muğla'nın Milas ilçesinde çıkıyor! Elmastan 10 bin kat daha değerli 09:50 Dünyada sadece Muğla'nın Milas ilçesinde çıkıyor! Elmastan 10 bin kat daha değerli Karan Özçivit'in 08:26 Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı 18:01 Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik 16:35 Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi 16:15 AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti 16:11 Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti

Son Dakika Haberleri
10:09 Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı
10:08 Avrasya 26 ilde 1260 kişiye sordu: CHP'nin oyları yüzde 30.4'e yükseldi
10:03 Erdoğan'ın yeni ekonomi modeli için vakti yok! Bloomberg'in raporu ortaya çıkardı
09:59 Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? İşte herkesin merak ettiği rakamlar!
09:58 Avustralya'nın Tazmanya adasında "Kıyamet gününe hazırlığın" fotoğrafı ortaya çıktı
09:50 Dünyada sadece Muğla'nın Milas ilçesinde çıkıyor! Elmastan 10 bin kat daha değerli
09:29 Aniden yola fırlayan atlar kazaya neden oldu!
09:27 21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi
09:17 OECD: Türkiye gıdada zam şampiyonu
09:13 Masterchef Danilo eşine "haysiyetsiz hayat sürme" davası açtı!
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!         
10:17
Avrasya 26 ilde 1260 kişiye sordu: CHP'nin oyları yüzde 30.4'e yükseldi Avrasya 26 ilde 1260 kişiye sordu: CHP'nin oyları yüzde 30.4'e yükseldi         
10:08
Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? İşte herkesin merak ettiği rakamlar! Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? İşte herkesin merak ettiği rakamlar!         
09:59
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı         
18:01
15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı         
16:44
Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti         
16:33
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı         
16:07
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu         
13:58
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 10:21:43. #1.12#
SON DAKİKA: İletişim Başkanı Altun: Anlaşmalar Türkiye'nin uluslararası arenada kazandığı güveni yansıtmakta - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement