İletişim Başkanı Altun: Anlaşmalar Türkiye'nin uluslararası arenada kazandığı güveni yansıtmakta - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, " Türkiye'nin İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve son olarak Katar ile imzaladığı anlaşmalar, iş birliği anlaşmaları ve protokoller, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin uluslararası arenada kazandığı güveni yansıtmaktadır" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad el-Sani'nin davetlisi olarak Yüksek Stratejik Komite'nin 7'nci toplantısına katıldığı Katar'da mevkidaşı ile ikili iş birliğini güçlendirecek bir dizi anlaşmaya imza attığını bildirdi. İletişim Başkanı Altun, "Ülkemizin Katar ile stratejik iş birliğini gerçek bir kardeşliğe dönüştürecek ekonomi, güvenlik, diplomasi, kültür ve turizm, eğitim gibi alanlarda anlaşmalar ve iş birliği anlaşmaları da dahil olmak üzere önemli adımlar atılmıştır. Türkiye'nin İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve son olarak Katar ile imzaladığı anlaşmalar, iş birliği anlaşmaları ve protokoller, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin uluslararası arenada kazandığı güveni yansıtmaktadır. Yurt içi ve yurt dışındaki yalanlara, karalama kampanyalarına, kara propagandalara aldırmadan, yatırım, istihdam, üretim ve ihracata dayalı ekonomimiz ile Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak için çaba göstereceğiz" dedi.