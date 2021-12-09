Üye Girişi
İletişim Başkanı Altun Artık eski Türkiye'nin bürokrasisi yok - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun Artık eski Türkiye'nin bürokrasisi yok

09.12.2021 16:19

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ne katıldı.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ne katıldı. Altun, Artık eski Türkiye yok, eski Türkiye'nin bürokrasisi de yok. Burada birçok kurumun başkanı, genel müdürün ve üst düzey yöneticilerini görebilirsiniz dedi.

İletişim Başkanı Altun, İletişim Başkanlığı tarafından gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla Ankara Ticaret Odası Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ne katıldı. Fahrettin Altun, 'Geleceğin burada, devletin senin yanında' sloganıyla düzenlenen organizasyonda kamu kurumlarının stantlarını gezip, bilgi aldı. Altun, Halk Bank standını ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme merkezli yeni programa vurgu yaptığını, bu noktada kamu bankalarına çok önemli görevler düştüğünü söyledi.

Dünyanın çok zor günler geçirdiğini belirten İletişim Başkanı Altun, Biz Allah'a şükür, bu zor günleri Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde, ciddi bir planlamayla geçiriyoruz. Bu planlama gerçek hayata birebir tekabül eden kısa, orta ve uzun vadeli olarak Türkiye'nin bölgesel ve küresel aktörlüğüne yatırım yapan bir planlama dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın standını da gezen Altun, Cumhurbaşkanı'mız 'Teknofest kuşağı' diyor. Bugün burada, bunun çok somut olarak tezahürlerini görmüş olduk. Savunma sanayii ülkemizin, hükümetimizin, devletimizin çok önemli atılım alanlarından bir tanesi. Bu anlamda Türkiye'nin bölgesel ve küresel aktörlüğüne çok önemli katkıda bulunan sektörlerden bir tanesi. Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle birçok noktada kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Bu noktada biz oyun bozduk, oyun kurduk. Gençlerimizin katılımı en önemli konulardan bir tanesi diye konuştu.

'FUAR ALANINDA 3 SOKAĞIMIZ VAR'

İletişim Başkanı Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, tanıtım günleriyle amaçlarının, devlet ve millet arasında iletişim köprüsü kurmak olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu

Burada 40 devlet kurumumuz, gençlerimize kendi kurumlarında ne tür teşvikler sağladıklarını, gençlerimize neler sağlayabileceklerini aktarıyorlar. Böylelikle gençlerimiz, devletimizin nasıl yanlarında olduklarını, geleceği nasıl daha emin bir şekilde bakabileceklerini görmüş oluyorlar. Bu fuar alanında 3 sokağımız var. Devlet sokağında 40 kurumumuz, kurumlarımızın temsilcileri orada. Gençlerimize yüz yüze neler yaptıklarını, ne tür teşvikler verdiklerini, ne tür imkanlar sağlıklarını burs ve eğitim gibi bunları anlatıyorlar. Birçok kurum, milletimiz için devletimiz için gurur kaynağı. Eğlence sokağımız var, orada kurumlarımızın simülasyon etkinlikleri var. Tecrübe sokağımız var, orada da yine devlet teşviklerinden yararlanmış, devletin sunduğu imkanlardan faydalanarak başarılı işler ortaya koymuş, başarılı girişimlerde bulunmuş gençlerimiz, diğer genç arkadaşlarına nasıl bunları başardıklarını, nasıl kendilerinin de bunu başarabileceklerini doğrudan kendileri anlatıyorlar.

'ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK'

Gençlerin yoğun katılımı için teşekkür eden Altun, bir gazetecinin sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı'mızın sürekli olarak vurguladığı üzere, ne olursa olsun, devletimizin kurumları esneklik ve hız açısından özel sektörle yarışmalı. Vizyonuna uygun bir şekilde başından itibaren bu aslında yapılıyor. Bugün burada yaptığımız, esas itibarıyla bütün kurumlarımızı bir araya getirmek ve onları gençlerimizle buluşturmak diye konuştu. Gençlerin büyük merakla kurumların temsilcileriyle diyalog kurduğunu söyleyen Altun, Artık eski Türkiye yok. Eski Türkiye'nin bürokrasisi de yok. Burada birçok kurumun başkanı, genel müdürün ve üst düzey yöneticilerini görebilirsiniz. Gençlerde çok güzel diyaloglar kurduklarını ve onlara yaptıklarını anlattıklarını görebilirsiniz. Bu Cumhurbaşkanı'mızın vizyonunda inşa edilen Türkiye'nin somut resmidir dedi.

İletişim Başkanlığı tarafından gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla 9-12 Aralık'ta ATO-Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte; aralarında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı'nın bulunduğu 13 bakanlık ile Savunma Sanayi Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi, TÜBİTAK, KOSGEB, Türkiye Ulusal Ajansı gibi 40'ın üzerinde kurum ve kuruluştan temsilciler yer alıyor.

İletişim Başkanı Altun Artık eski Türkiye'nin bürokrasisi yok
İletişim Başkanı Altun Artık eski Türkiye'nin bürokrasisi yok
İletişim Başkanı Altun Artık eski Türkiye'nin bürokrasisi yok
İletişim Başkanı Altun Artık eski Türkiye'nin bürokrasisi yok

Fahrettin Altun, cumhurbaşkanı, Türkiye, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun Artık eski Türkiye'nin bürokrasisi yok - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi 16:55 Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi
276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 16:49 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı Ünlü oyuncak şirketi Lego, Vietnam'da 1 milyar dolarlık fabrika açacak 15:35 Ünlü oyuncak şirketi Lego, Vietnam'da 1 milyar dolarlık fabrika açacak Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor 15:17 Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu 14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı 12:20 Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! 11:39 Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!

Son Dakika Haberleri
17:00 Merkez Bankası rezervleri 124 milyar dolara geriledi
16:55 Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi
16:53 Süper Lig'de şaşkınlık yaratan ayrılık! Medhi Benatia sezonun ortasında futbolu bıraktı
16:48 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı
16:40 Vatandaşın dövize yatırdığı para rekor kırdı
16:23 Eskiden en ucuz seyahat rotasıydı, şimdi ateş pahası! Doğu Ekspresi'nde tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı
16:17 DEVA Lideri Ali Babacan: Onlara bakınca Erdoğan'ın gözünde dolar işareti oluşuyor
16:15 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Doğru düzgün bir teklifte bulunun!
16:11 ''Deccal'' diye katledilen gencin babası tarikat yurdunu savundu: Emin ellerdeydi
15:45 Stefan Kuntz'tan sonra bir Alman daha geliyor! Beşiktaş, yeni hoca transferini Premier Lig'den yapıyor
Merkez Bankası rezervleri 124 milyar dolara geriledi Merkez Bankası rezervleri 124 milyar dolara geriledi         
17:01
Süper Lig'de şaşkınlık yaratan ayrılık! Medhi Benatia sezonun ortasında futbolu bıraktı Süper Lig'de şaşkınlık yaratan ayrılık! Medhi Benatia sezonun ortasında futbolu bıraktı         
16:53
Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı         
15:44
Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı         
15:28
Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi         
15:10
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı         
11:11
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu         
22:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 17:06:27. #1.12#
SON DAKİKA: İletişim Başkanı Altun Artık eski Türkiye'nin bürokrasisi yok - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement