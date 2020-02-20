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İletişim Başkanı Altun: "Avrupa'da maalesef sıklıkla karşılaştığımız ırkçılık temelli bu şiddet...
6 saat önce
İletişim Başkanı Altun: "Avrupa'da maalesef sıklıkla karşılaştığımız ırkçılık temelli bu şiddet sarmalının son bulmasını temenni ediyor, Hanau saldırısına dair soruşturmanın titizlikle gerçekleştirilmesini ve saldırının tüm faillerinin yakalanarak en sert şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:46 Kaynak: İHA
İletişim Başkanı Altun: " Avrupa'da maalesef sıklıkla karşılaştığımız ırkçılık temelli bu şiddet sarmalının son bulmasını temenni ediyor, Hanau saldırısına dair soruşturmanın titizlikle gerçekleştirilmesini ve saldırının tüm faillerinin yakalanarak en sert şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz." - ANKARA
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