İletişim Başkanı Altun: "Avrupa'da maalesef sıklıkla karşılaştığımız ırkçılık temelli bu şiddet... - Son Dakika
Son Dakika Politika İletişim Başkanı Altun: 'Avrupa'da maalesef sıklıkla karşılaştığımız ırkçılık temelli bu şiddet... - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: "Avrupa'da maalesef sıklıkla karşılaştığımız ırkçılık temelli bu şiddet...

6 saat önce

İletişim Başkanı Altun: "Avrupa'da maalesef sıklıkla karşılaştığımız ırkçılık temelli bu şiddet sarmalının son bulmasını temenni ediyor, Hanau saldırısına dair soruşturmanın titizlikle gerçekleştirilmesini ve saldırının tüm faillerinin yakalanarak en sert şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz.

İletişim Başkanı Altun:

İletişim Başkanı Altun: " Avrupa'da maalesef sıklıkla karşılaştığımız ırkçılık temelli bu şiddet sarmalının son bulmasını temenni ediyor, Hanau saldırısına dair soruşturmanın titizlikle gerçekleştirilmesini ve saldırının tüm faillerinin yakalanarak en sert şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz." - ANKARA

Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:46 Kaynak: İHA
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