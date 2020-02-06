İletişim Başkanı Altun:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Avrupa yıllardır PKK'nın terör faaliyetlerine göz yumuyor. Şimdi daha da ileri giderek PKK/ YPG'li teröristleri Avrupa Parlamentosu'nda ağırlıyorlar" açıklamasında bulundu.



Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen skandal bir etkinlikte PKK terör örgütünün elebaşlarının ve destekçilerinin de katılımıyla terör propagandası yapılmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şu ifadeleri kullandı:



"Avrupa yıllardır PKK'nın terör faaliyetlerine göz yumuyor. Şimdi daha da ileri giderek PKK/YPG'li teröristleri Avrupa Parlamentosu'nda ağırlıyorlar. Eğer Avrupa, terörist olarak kabul edilen bu örgütü ve onun faaliyetlerini durdurmayacaksa, ortak güvenlikten nasıl söz edebiliriz? PKK çok uzun zamandır Avrupa topraklarında örgüte eleman temin ediyor, para topluyor, teşkilatlanıyor ve propaganda yürütüyor. Türkiye'yi insan hakları konusunda haksız şekilde itham etmekte bir saniyeyi bile kaçırmayan Avrupalılar, teröristlere karşı gerçekten adım atma konusunda sessizlik içindeler. PKK'lı teröristler, ifade özgürlüğü kisvesi altında Avrupa'yı ülkemize yönelik saldırı planlama alanı olarak kullanıyor. Avrupa çifte standartlarını bırakmalı ve gerçekten ortak bölgesel güvenliği önemsediğini göstermelidir. Artık yeter." - ANKARA