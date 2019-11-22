Son Dakika Haberleri: İletişim Başkanı Altun, başörtülülere yönelik saldırıları kınadı
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun, başörtülülere yönelik saldırıları kınadı - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun, başörtülülere yönelik saldırıları kınadı

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleşen başörtülülere yönelik saldırıları kınadı.

İletişim Başkanı Altun, başörtülülere yönelik saldırıları kınadı, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleşen başörtülülere yönelik saldırıları kınadı.

Twitter hesabından İngilizce paylaşımda bulunan Altun, "Başörtülü ya da herhangi bir dini kıyafet giyen kadınlara saldırmak, Türkiye'de, Avustralya'da ya da dünyanın neresinde olursa olsun, kınanması gereken bir durumdur. Bu tür nefret eylemlerini kınıyoruz. Bütün dinlerin mensupları, inançlarının gerekliliklerini özgürce ve barış içerisinde yerine getirebilmelidir. Tüm devletlerin de bu doğrultuda adımlar atması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun, Türkiye, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız
Kurtulmuş: "Seçim vaktinde yapılacak" AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir Engin Altan Düzyatan'ın başrol oynadığı Kurşun dizisi final yapıyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 23:51:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İletişim Başkanı Altun, başörtülülere yönelik saldırıları kınadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]