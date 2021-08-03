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İletişim Başkanı Altun: Bilgi kirliliğini de temizleyeceğiz - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: Bilgi kirliliğini de temizleyeceğiz

03.08.2021 22:50
İletişim Başkanı Altun: Bilgi kirliliğini de temizleyeceğiz, System.String[]

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, iyi niyeti suistimal edici kasıtlı paylaşımlara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "İçimizi yakan yangınların oluşturduğu duyarlılıktan nemalanmaya çalışanların sebep olduğu bilgi kirliliğini de temizleyeceğiz" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, iyi niyeti suistimal edici kasıtlı paylaşımlara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "İçimizi yakan yangınların oluşturduğu duyarlılıktan nemalanmaya çalışanların sebep olduğu bilgi kirliliğini de temizleyeceğiz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaşanan orman yangınlarına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Yangınlar karşısında devletin 'Yeşil Vatan' için seferber olduğunu belirten Altun, "38 ilimizde hemen hemen eş zamanlı olarak başlayan 163 adet yangının 152'si kontrol altına alındı ve söndürüldü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla devletimiz tüm imkanlarıyla yangınlardan zarar gören vatandaşlarımızın yanındadır. İlk andan itibaren ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız eş güdüm içerisinde büyük bir gayretle çalışıyor. 16 uçak, 9 İHA, 52 helikopter, 850 arazöz/su tankeri, 129 itfaiye aracı, 150 iş makinası, 57 ambulans, 16 UMKE aracı ve gerekli ekipmanlarla 5 bin 656 personelimiz aktif bir şekilde sahadadır. Mücadelemiz çok yönlü bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'77,5 MİLYON TL YARDIM ÖDENEĞİ AYRILDI'Yangın bölgesindeki vatandaşların zararlarının giderilmesi için alınan önlemlere değinen Altun, şunları kaydetti: "Hanelerin acil ve temel ihtiyaçları için yangın bölgelerine 77,5 milyon TL'lik yardım ödeneği ayrıldı. Evleri zarar gören vatandaşlarımız için yeni ev inşaatları 1 ay içinde başlayacak. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde oluşan zararlar da ivedilikle karşılanacak. Yangın bölgelerinde halihazırda 1759 vatandaşımıza barınma hizmeti veriliyor. Afetzede vatandaşlarımızın acil barınma ve insani ihtiyacının karşılanabilmesi için; 357 aile tipi çadır 40 genel maksat çadırı 204 yaşam konteyneri 42 WC- duş konteyneri sevk edildi. Beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yangın bölgelerinde; Günlük 19 bin 435 kişi/öğün sıcak yemek, bugüne kadar 129 bin 175 kumanya, 75 bir 356 ikramlık malzeme, 66 bin 159 içecek, 309 bin 60 su dağıtımı gerçekleştirildi."'BİLGİ KİRLİLİĞİNİ DE TEMİZLEYECEĞİZ'

Kurumların, sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerini tam ve zamanında yerine getirdiğine işaret eden Fahrettin Altun, "El birliğiyle bu yangınları söndürecek, yaralarımızı birlikte saracağız. Devletimizin ilgili kurumları yangınla mücadeleye devam ederken, tüm süreci şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşıyor. Bu süreçte yangınlar dolayısıyla kamuoyunda oluşan hassasiyeti yanlış yönlendirecek sağlıksız bilgi ve haberlerin de dolaşıma girdiğine şahit oluyoruz. Vatandaşlarımızdan, iyi niyetlerini suistimal eden kasıtlı paylaşımlara karşı dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Ayrıştırıcı ve tahrik edici söylemlere vereceğimiz en güzel yanıt her zaman olduğu gibi yine birlik ve beraberliğimiz olacaktır. İçimizi yakan yangınların oluşturduğu duyarlılıktan nemalanmaya çalışanların sebep olduğu bilgi kirliliğini de temizleyeceğiz. Yeşil vatanımızdaki yangınları söndürmek için canla başla çalışan görevlilerimize ve vatandaşlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Onların fedakarlıkla yürüttüğü mücadeleyi, kamuoyuna aktarmak için aynı özveriyle görev yapan medya mensuplarına da teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Haber:  ANKARA,


İletişim Başkanı Altun: Bilgi kirliliğini de temizleyeceğiz
İletişim Başkanı Altun: Bilgi kirliliğini de temizleyeceğiz
İletişim Başkanı Altun: Bilgi kirliliğini de temizleyeceğiz

Fahrettin Altun, Twitter, Yangın, Vatan, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun: Bilgi kirliliğini de temizleyeceğiz - Son Dakika


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