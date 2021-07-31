İletişim Başkanı Altun:  Biz biriz, beraberiz, Türkiye'yiz - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Beraberliğimizi ne bölücü unsurlar, ne de böylesi elim bir hadiseyi istismar etmeye çalışan kötü niyetliler bozabilir. Biz biriz, beraberiz, Türkiye'yiz" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Konya'da bir eve düzenlenen ve 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili açıklama yaptı. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Konya'da meydana gelen vahşi katliamda hayatını kaybedenlere Cenabı Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Bu cinayetin, bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provakasyondur, yalandır. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu elim olayın aydınlatılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir. Faillerin en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilmeleri için olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir. Toplumu bölmek ve halkı birbirine düşürmek için bu vahşi olayı istismar etmeye çalışan fırsatçı ve sorumsuz şahısları itidale davet ediyoruz. Medyamızı ve kamuoyumuzu olayla ilgili yaratılan bilgi kirliliği konusunda dikkatli olmaya çağırıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki birlik ve beraberliğimizi ne bölücü unsurlar, ne de böylesi elim bir hadiseyi istismar etmeye çalışan kötü niyetliler bozabilir. Biz biriz, beraberiz, Türkiye'yiz" ifadelerini kaydetti.