İletişim Başkanı Altun; #bizbizeyeteriz diyen vatandaşlarımızın katkıları, ihtiyaç... - Son Dakika

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İletişim Başkanı Altun; #bizbizeyeteriz diyen vatandaşlarımızın katkıları, ihtiyaç...
6 saat önce
İletişim Başkanı Altun; #bizbizeyeteriz diyen vatandaşlarımızın katkıları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
İletişim Başkanı Altun; #bizbizeyeteriz diyen vatandaşlarımızın katkıları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 10:59 Kaynak: DHA
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