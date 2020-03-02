Son Dakika › Dünya › İletişim Başkanı Altun: 'Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacaktır' sözü açık bir itiraftır - Son Dakika Dünya
İletişim Başkanı Altun: 'Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacaktır' sözü açık bir itiraftır
35 dakika önce
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacaktır.' demek, açık bir itiraftır, milletimiz bunun hesabını soracaktır." ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacak" sözlerine yanıt verdi.
Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacaktır.' demek, açık bir itiraftır, milletimiz bunun hesabını soracaktır." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:09
Son Dakika İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'şehitler tepesi' yanıtı: Açık bir itiraftır Rusya'dan hava sahası açıklaması: Türkiye'ye hava uçuşlarına dair güvenliği garanti edemeyiz Suriyeliler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için sokaklara döküldü Koronavirüse karşı savaş açan, İran 300 bin kişilik ekiple harekete geçti