İletişim Başkanı Altun: 'Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacaktır' sözü açık bir itiraftır - Son Dakika
Son Dakika Dünya İletişim Başkanı Altun: 'Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacaktır' sözü açık bir itiraftır - Son Dakika Dünya

İletişim Başkanı Altun: 'Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacaktır' sözü açık bir itiraftır

35 dakika önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacaktır.' demek, açık bir itiraftır, milletimiz bunun hesabını soracaktır." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun: 'Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacaktır' sözü açık bir itiraftır, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacak" sözlerine yanıt verdi.


Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacaktır.' demek, açık bir itiraftır, milletimiz bunun hesabını soracaktır." ifadelerini kullandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Fahrettin Altun, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:09 
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