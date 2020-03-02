İletişim Başkanı Altun: 'Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacaktır' sözü açık bir itiraftır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacak" sözlerine yanıt verdi.



Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacaktır.' demek, açık bir itiraftır, milletimiz bunun hesabını soracaktır." ifadelerini kullandı.