İletişim Başkanı Altun: Bu karanlık günleri uluslararası dayanışma ile geride bırakacağız - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsle mücadele kapsamında ABD'ye yapılan sağlık malzemesi yardımına ilişkin, "Bu karanlık günleri uluslararası dayanışma ve işbirliği ile geride bırakacağız" dedi.

İletişim Başkan Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'da, bu sabah Ankara'dan ABD'ye sağlık malzemesi taşıyan uçağın fotoğraflarını paylaştı. Altun, "Bu zor günlerde, dostlarımız ve müttefiklerimiz ile dayanışma içinde olmaya devam ediyoruz. Türk halkının ABD'ye armağanını taşıyan uçak bugün sabah saatlerinde Türkiye'den yola çıktı. Bu karanlık günleri uluslararası dayanışma ve işbirliği ile geride bırakacağız" ifadelerini kullandı.