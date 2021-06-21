İletişim Başkanı Altun: "Bugün Yeni Bir Başlangıç Yapın, Sevdiklerinizi Değil Sigarayı Bırakın" - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sigarayı bırakma tavsiyesinde bulundu.

İletişim Başkanı Altun, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Son 1 yılda sigara ve tütün bağımlılığı dünya üzerindeki tüm Kovid-19 kayıplarının, trafik kazalarının, cinayetlerin, savaş ve çatışmaların toplamından daha çok can aldı. Bugün yeni bir başlangıç yapın, sevdiklerinizi değil sigarayı bırakın. " ifadelerine yer verdi.