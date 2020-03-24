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İletişim Başkanı Altun: "Büyüklerimizi taciz eden, onları küçük düşürmeye çalışan, rızaları...
6 saat önce
İletişim Başkanı Altun: "Büyüklerimizi taciz eden, onları küçük düşürmeye çalışan, rızaları olmaksızın görüntüleyen, sosyal medyada alay ve linç konusu yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.
İletişim Başkanı Altun: "Büyüklerimizi taciz eden, onları küçük düşürmeye çalışan, rızaları olmaksızın görüntüleyen, sosyal medyada alay ve linç konusu yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. KOVID19'a karşı mücadelemiz devlet-millet birlikteliğiyle kararlılıkla sürmektedir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:58 Kaynak: İHA
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