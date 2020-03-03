İletişim Başkanı Altun, CİMER'e yapılan gönüllü askerlik başvurularını paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun, CİMER'e yapılan gönüllü askerlik başvurularını paylaştı - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun, CİMER'e yapılan gönüllü askerlik başvurularını paylaştı

16 dakika önce

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Bahar Kalkanı Harekatına katılmak için vatandaşlar tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan gönüllü askerlik başvuruları ve destek mesajlarını paylaştı.

İletişim Başkanı Altun, CİMER'e yapılan gönüllü askerlik başvurularını paylaştı, System.String[]

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Bahar Kalkanı Harekatına katılmak için vatandaşlar tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan gönüllü askerlik başvuruları ve destek mesajlarını paylaştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları. Her biri, birliğimiz, dirliğimiz için kahraman ordumuzun şer güçlerine meydan okuduğu harekatlar! Ordumuz sahada! Arkasındaki en büyük güç ise Necip Türk Milleti! Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin" başlığı ile CİMER'e yapılan gönüllü askerlik başvuruları ve destek mesajlarını paylaştı.

'ASKERİME GÖNÜLLÜ KALKAN OLURUM'

Vatandaşların CİMER'e gönderdiği, başvurulardan bazıları şu şekilde:

-Cumhurbaşkanım ben gönüllü olarak askere gitmek istiyorum, İdlib'de savaşmaya. Sizden maaş istemiyorum. Benim eşime baktınız mı, annemi babamı ziyaret ettiniz mi yeterli. Cumhurbaşkanım sizden bunu istiyorum. Allah'ın izniyle ben de şehadet şerbetinden içmek istiyorum. Bunu benden esirgemeyin, arz ederim.

-Allah rızası için alın beni askere. Orada kardeşlerim şehit olurken, benim burada durmam kanıma dokunuyor. İdlib'e gönüllü olarak gitmek istiyorum. Allah rızası için gönderin beni. Sadece vatanıma hizmet edeyim.

-Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Elimden gelse ya da münasıp görülürse askerimin önünde gönüllü kalkan olurum. Onların ayağına taş değmemesi uğruna ölürüm. Adres bilgilerim sizde mevcut. 'Gel' dediğiniz anda kapıdayım.

-Gönüllü olarak askere gitmek istiyorum, yerimizde duramıyoruz.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Bahar Kalkanı Harekatı, Fahrettin Altun, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rejim yanlısı kanal canlı yayın yaparken, Esed askerleri Türk topçuları tarafından havaya uçuruldu
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 24 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Bahar Kalkanı Harekatı ile ağır kayıplar veren Esed Rejimi'nden küstah açıklama: Karşı koymakta kararlıyız Suriye Milli Ordusu, İdlib'de Esed Rejimi'ne ait bir tankı imha etti

Son Dakika Haberleri
11:42 Sabah uyanan astrolog oluyor
11:42 Kolon kanseri kolonoskopi ile önlenebiliyor
11:42 Nedim, Oya'nın anlattıkları karşısında şoke oluyor!
11:17 Elif'ten bir ayrılık türküsü
11:12 Can Yaman'a şok suçlama! 'Beni dövüp mekandan attırdı'

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 11:48:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İletişim Başkanı Altun, CİMER'e yapılan gönüllü askerlik başvurularını paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]