İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa... - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa...

6 saat önce

İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı.

İletişim Başkanı Altun:

İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı."

Vladimir Putin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:46 Kaynak: AA
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