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İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa...
6 saat önce
İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:46 Kaynak: AA
İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı."
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