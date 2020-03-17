İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız atmamız gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirecek - Son Dakika

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İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız atmamız gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirecek
42 dakika önce
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:40 Kaynak: DHA
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek" dedi.
İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yeni tip Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek ve toplantının hemen akabinde millet-devlet birlikteliğiyle atmamız gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerdir" ifadelerini kullandı.
Haber: ANKARA,
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