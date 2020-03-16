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İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız, çarşamba günü koronavirüsle mücadele çerçevesinde...
24 dakika önce
İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız, çarşamba günü koronavirüsle mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:32 Kaynak: AA
İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız, çarşamba günü koronavirüsle mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek."
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