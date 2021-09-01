Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 ile tarihi bir büyüme gerçekleştirdiğini, bunun da Cumhuriyet tarihinin en büyük çeyreklik büyüme oranı olduğunu bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının getirdiği ekonomik dalgalanmalara rağmen, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 ile tarihi bir büyüme gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en büyük çeyreklik büyüme oranına ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

"TÜİK'in açıkladığı veriler, ülkemizin üretim ve ihracat temelli nitelikli bir büyüme içinde olduğunu göstermektedir." değerlendirmesinde bulunan Altun, hizmet, sanayi, bilgi ve iletişim, sosyal hizmet faaliyetleri, inşaat, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerinin büyümeye en çok katkı sağlayan sektörler olduğuna işaret etti.

2020'nin ikinci çeyreğine göre bu yıl, mal ve hizmet ihracatının yüzde 59,9, iş gücü ödemelerinin yüzde 36,1 arttığını belirten Altun, ihracatın ise yüzde 69,7 artarak 55 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Tüm bu verilerin, iş gücü ödemelerindeki artışın istihdamın artmasına katkı sağladığını, bunun yanında üretimin ve ihracatın arttığını gösterdiğini vurgulayan Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve vizyonu doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ekonomi yönetiminin başarılı politikalarıyla Türkiye'nin giderek büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğini belirtti.