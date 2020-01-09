İletişim Başkanı Altun'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat İletişim Başkanı Altun'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Açıklaması

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ülkemiz, bölgemiz ve dünyadaki gelişmeleri doğru okuyabilen, halkı objektif ve eksiksiz bilgilendirmeyi ilke edinmiş basın-yayın organlarının varlığı, sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasının, dolayısıyla demokrasimizin eksiksiz işlemesinin önemli bir unsurudur.

İletişim Başkanı Altun'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Açıklaması, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ülkemiz, bölgemiz ve dünyadaki gelişmeleri doğru okuyabilen, halkı objektif ve eksiksiz bilgilendirmeyi ilke edinmiş basın-yayın organlarının varlığı, sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasının, dolayısıyla demokrasimizin eksiksiz işlemesinin önemli bir unsurudur." ifadelerini kullandı.

Altun, 10 Ocak C¸alıs¸an Gazeteciler Gu¨nu¨ dolayısıyla yayımladığı mesajında, dünyanın her köşesinde haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılamak adına fedakarca görev yapan, üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle mesleğini icra eden medya mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Fahrettin Altun, "Ülkemiz, bölgemiz ve dünyadaki gelişmeleri doğru okuyabilen, halkı objektif ve eksiksiz bilgilendirmeyi ilke edinmiş basın-yayın organlarının varlığı, sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasının, dolayısıyla demokrasimizin eksiksiz işlemesinin önemli bir unsurudur. Bu doğrultuda, yerelden ulusala kadar bütün medya kurumları ve çalışanlarının kritik bir fonksiyon icra ettiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Teknolojideki hızlı gelişmeye paralel olarak, yazılı ve görsel basının yanı sıra internet gazeteciliği ve sosyal medyanın da halkın bilgilendirilmesinde önemli rol oynamaya başladığını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Haberin kamuoyuyla daha hızlı paylaşılmasına olanak sağlayan ve tüm dünyayı ulaşılabilir kılan bu teknolojik süreç aynı zamanda, dezenformasyonun ve yalan haberin hızla yayılmasını da mümkün kılmaktadır. Toplumun doğru ve gerçek bilgiyle beslenmesinin önemini idrak etmiş, ilkeli ve objektif medya çalışanlarımız, dezenformasyon ve yalan haberle mücadelede önemli bir güçtür. Basın mensuplarının bundan sonra da sorumluluklarının bilincinde, ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunmaya, birlik ve beraberliğimizin korunmasını her şeyin üzerinde tutarak görev yapmaya devam edeceğine inanıyorum.

Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle, tüm gazeteci arkadaşlarıma başarılar diliyor, İletişim Başkanlığı olarak kendilerine her zaman destek olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum."

Gazeteciler Günü, Fahrettin Altun, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:48 Kaynak: AA
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