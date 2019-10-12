Son Dakika Haberleri: İletişim Başkanı Altun'dan ABD'li Senatör Graham'a PKK/YPG tepkisi
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun'dan ABD'li Senatör Graham'a PKK/YPG tepkisi

İletişim Başkanı Altun'dan ABD'li Senatör Graham'a PKK/YPG tepkisi

1 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine...

İletişim Başkanı Altun'dan ABD'li Senatör Graham'a PKK/YPG tepkisi, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı "Suriye Kürtlerine saldırı" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.

Altun, Twitter'dan Graham'ı da etiketleyerek yayımladığı mesajda, "PKK-YPG ilişkisi, sizin de içinde bulunduğunuz ABD'li yetkililer tarafından iyi biliniyor." ifadesini kullandı.

Nihayet ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Başkanı Barack Obama yönetiminin YPG/PKK'ya karşı aldığı tavrı eleştirdiğini kaydeden Altun, "Senatör, 'Türkiye Suriyeli Kürtlere saldırıyor' demeniz ikiyüzlülük değil mi?" diye sordu.

Fahrettin Altun, mesajında ayrıca, ABD'li yetkililerin terör örgütleri PKK ve YPG arasındaki ilişkiyi itiraf ettikleri bir video paylaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Fahrettin Altun, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 STK'nın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı ortak açıklamaya AK Parti'den sert tepki
Buket Aydın'ın operasyon bölgesinin sınırında verdiği pozdan sonra Nazlı Çelik trend oldu Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda Resulayn kontrol altına alındı İsviçre'de terör örgütü PKK/YPG sempatizanları Türk bayrağı yaktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 12:50:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İletişim Başkanı Altun'dan ABD'li Senatör Graham'a PKK/YPG tepkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]