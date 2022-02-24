İletişim Başkanı Altun'dan ABD'ye RTÜK cevabı: "ABD, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez" - Son Dakika
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İletişim Başkanı Altun'dan ABD'ye RTÜK cevabı: "ABD, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez"

24.02.2022 17:52
İletişim Başkanı Altun'dan ABD'ye RTÜK cevabı: "ABD, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, RTÜK'ün bazı yabancı haber kuruluşlarına yönelik lisans kararına ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın paylaşımına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, RTÜK'ün bazı yabancı haber kuruluşlarına yönelik lisans kararına ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın paylaşımına tepki gösterdi. Altun, "ABD, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez" dedi.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Ned Price'ın Radyo Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) düzenlemesiyle ilgili mesnetsiz eleştirisine yönelik "Egemenlik ve mütekabiliyet, uluslararası ilişkilerin köşe taşlarıdır. Amerika Birleşik Devletleri, kendi topraklarında yabancı medya kuruluşlarının faaliyetlerini düzenlerken, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez. İkili ilişkilerde eşitsizlik dönemi bitmiştir" ifadesini kullandı.

(Hülya Keklik/ İHA)

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Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Tam Gemi Şok Denemeleri, Fahrettin Altun, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun'dan ABD'ye RTÜK cevabı: 'ABD, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez' - Son Dakika


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