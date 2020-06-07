İletişim Başkanı Altun'dan ANTİFA paylaşımı - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun'dan ANTİFA paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Suriye'de terörist gruplarla işbirliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren ANTIFA'nın gerçek yüzünü gördük" ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, " Suriye'de terörist gruplarla işbirliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren ANTIFA'nın gerçek yüzünü gördük" ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Antifa'nın "ABD genelinde şiddetli protestolara karıştığını" belirterek, video paylaşımda bulundu. Videoda da "Antifa ile PKK/ YPG arasındaki ilişkiye" vurgu yapıldı. Antifa'nın, PKK ile aynı ideolojiyi paylaştığı, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin ise çok sayıda Antifa üyesiyle birlikte olduğu videoda yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, siyahi George Floyd'un ölümü üzerine başlayan protestoları şiddete dönüştürmekle suçladığı ANTIFA grubunun terör örgütü olarak tanınacağını duyurmuştu.

(Mehmet Kalay/İHA)

İletişim Başkanı Altun'dan ANTİFA paylaşımı

Fahrettin Altun, Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 08:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun'dan ANTİFA paylaşımı - Son Dakika

Son Dakika

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı Protestolara bu halde katılan 61 yaşındaki ünlü şarkıcı takdir topladı Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti Karanlığın Kraliçesi lakaplı ünlü model, üstsüz pozuyla nefes kesti Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı İşte Benim Stilim'in Barbie'si bakın şimdi ne halde! Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı 14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı
61 yaşındaki yıldız şarkıcı Madonna, George Floyd protestolarına koltuk değneğiyle katıldı 61 yaşındaki yıldız şarkıcı Madonna, George Floyd protestolarına koltuk değneğiyle katıldı         
14:38
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu         
14:37
Sokaktaki görüntülere dikkat çeken Ceyhan, 65 yaş üstünü işaret edip uyardı: Ciddi risk Sokaktaki görüntülere dikkat çeken Ceyhan, 65 yaş üstünü işaret edip uyardı: Ciddi risk         
14:37
Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu         
14:29
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı         
14:14
Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım         
13:34
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek         
13:31
Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti         
13:20
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar         
13:05
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var         
13:01
Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi         
12:47
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı         
12:31
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu         
12:16
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor         
12:16
Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem Yılmaz'ın talebi mahkeme tarafından reddedildi Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem Yılmaz'ın talebi mahkeme tarafından reddedildi         
12:11
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı         
11:49
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti         
11:47
Genç kız, öldüresiye dövülen annesi için yardım istedi: Bizi babamdan kurtarın Genç kız, öldüresiye dövülen annesi için yardım istedi: Bizi babamdan kurtarın         
11:39
NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı         
11:28
Striptiz kulübünden, salgın sebebiyle yeni uygulama! Müşteriler araç içinden izleyecek Striptiz kulübünden, salgın sebebiyle yeni uygulama! Müşteriler araç içinden izleyecek         
11:26
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış         
11:10
ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi         
11:07
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor         
10:59
TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek         
10:35
Bodrum kattaki alkollü eğlencede 24 kişiye 66 bin lira para cezası Bodrum kattaki alkollü eğlencede 24 kişiye 66 bin lira para cezası         
10:31
Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun inanılmaz değişimi! Tam 16 kilo verdi Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun inanılmaz değişimi! Tam 16 kilo verdi         
10:12
Uzun süre sonra ilk kez cumartesi akşamını dışarıda geçiren İstanbullular, geride bu görüntüleri bıraktılar Uzun süre sonra ilk kez cumartesi akşamını dışarıda geçiren İstanbullular, geride bu görüntüleri bıraktılar         
10:01
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor         
10:00
Aleyna Çakır'ın otopsi raporunda darp ve boğuşma izine rastlanmadı, intihara dair izler var Aleyna Çakır'ın otopsi raporunda darp ve boğuşma izine rastlanmadı, intihara dair izler var         
09:53
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2020 15:18:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İletişim Başkanı Altun'dan ANTİFA paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]