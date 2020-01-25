İletişim Başkanı Altun'dan 'Azize' paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun'dan 'Azize' paylaşımı - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun'dan 'Azize' paylaşımı

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Elazığ'da enkaz altından kurtarılan 45 yaşındaki Azize Çelik ile ilgili görüntüleri paylaşarak, "Azize'lerimiz için devletimizin tüm kurumlarıyla görevdeyiz, milletimizle el eleyiz, tek yüreğiz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Elazığ'da enkaz altından kurtarılan 45 yaşındaki Azize Çelik ile ilgili görüntüleri paylaşarak, "Azize'lerimiz için devletimizin tüm kurumlarıyla görevdeyiz, milletimizle el eleyiz, tek yüreğiz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Elazığ'daki depremde UMKE Gönüllüsü Emine Kuştepe'nin telefonla görüştüğü ve 17 saatin ardından enkaz altından kurtarılan 45 yaşındaki Azize Çelik ile ilgili İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı görüntüleri paylaştı. UMKE Gönüllüsü Emine Kuştepe'nin "Azize bak sen bir annesin. Aşağıdaki herkesin annesi şu an sensin. Sen daha güçlü olacaksın" sözlerini de paylaşan Altun, şunları kaydetti:

"Azize'lerimiz için devletimizin tüm kurumlarıyla görevdeyiz, milletimizle el eleyiz, tek yüreğiz."

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

İletişim Başkanı Altun'dan 'Azize' paylaşımı

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Fahrettin Altun, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:05 Kaynak: İHA
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