İletişim Başkanı Altun'dan "Barışın anahtarı Türkiye" videosu paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun'dan 'Barışın anahtarı Türkiye' videosu paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun'dan "Barışın anahtarı Türkiye" videosu paylaşımı Açıklaması

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Suriye'de yaşanan insanlık dramına karşı her zaman siyasi çözüm ve demokrasiden yana gayretlerini sürdürdüğünü belirterek, barışın anahtarının Türkiye olduğunu ifade etti.

İletişim Başkanı Altun'dan

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Suriye'de yaşanan insanlık dramına karşı her zaman siyasi çözüm ve demokrasiden yana gayretlerini sürdürdüğünü belirterek, barışın anahtarının Türkiye olduğunu ifade etti.

Altun, Twitter hesabından Suriye'de yaşanan iç savaş ve Türkiye'nin buradaki huzur ve barışa katkı sağlamak, sınırlarını korumak ve bölgede kalıcı istikrarın tesisi için yürüttüğü politika ve operasyonlara ilişkin bilgilerin yer aldığı, "Barışın Anahtarı Türkiye" başlıklı bir video yayınladı.

Fahrettin Altun paylaşımında, "Suriye'de yaşanan insanlık dramına karşı Türkiye olarak her daim siyasi çözüm ve diplomasiden yana gayretlerimizi sürdürdük. Bundan sonra da gerekli tüm adımları atarak, bölgede istikrar için mücadeleye devam edeceğiz. Barışın anahtarı Türkiye'dir." ifadelerine yer verdi.

Fahrettin Altun, Twitter, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:48 Kaynak: AA
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