İletişim Başkanı Altun'dan, 'basın kartı' açıklaması - Son Dakika
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İletişim Başkanı Altun'dan, 'basın kartı' açıklaması

7 saat önce

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, bazı medya kurumlarında çalışanların basın kartlarının iptal edildiği yönündeki iddialarla ilgili, "Mevcut durumda değerlendirme süreci devam eden kartlarla ilgili herhangi bir iptal durumu söz konusu değildir.

İletişim Başkanı Altun'dan, 'basın kartı' açıklaması, System.String[]

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, bazı medya kurumlarında çalışanların basın kartlarının iptal edildiği yönündeki iddialarla ilgili, "Mevcut durumda değerlendirme süreci devam eden kartlarla ilgili herhangi bir iptal durumu söz konusu değildir. Dolayısıyla özellikle bazı medya kurumlarında çalışanların kartlarının iptal edildiği iddiası kesinlikle gerçek dışıdır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı yazılı açıklamasında, son günlerde bazı medya kurumlarında çalışanların basın kartlarının iptal edildiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı'nca basın kartına yönelik tüm işlemlerin, Basın Kartı Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirten Altun, "İlk basın kartı veya sürekli basın kartı başvurularının yanı sıra; genel kart değişimi, kayıp, yıpranma, kurum değişikliği ya da mesleğe geri dönme gibi nedenlerle de yeni basın kartı başvurusu yapılmaktadır. İletişim Başkanlığı Basın Kartı Başvuru Sistemi açıktır ve güncel olarak başvuruları almaktadır. Başvuruların ardından değerlendirme süreci, basın kartının itibarını ve saygınlığını koruyacak şekilde titizlikle yürütülmektedir. Bu kapsamda, başvuru sahibinin Basın Kartı Yönetmeliği'nde belirtilen 'basın kartı verilecek kişilerde aranan şartları' taşıyıp taşımadığını tespit etmek üzere derinlemesine araştırmalar yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

'13 BİN 372 MEDYA MENSUBUNA YENİ BASIN KARTLARI TESLİM EDİLDİ'

Altun, İletişim Başkanlığı'nın kurulduğundan itibaren, değerlendirme süreci tamamlanan 13 bin 372 medya mensubuna yeni basın kartlarının teslim edildiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu sayının içinde ulusal ve yerel ölçekli bütün medya kurumlarından çok farklı unvanlarda medya emekçileri yer almaktadır. Şu anda değerlendirme süreci devam eden başvuru sayısı 894'tür. Bu süreçte, teknik kriterlerin yanı sıra başvuru sahibinin gerçekten mesleki faaliyet icra edip etmediği, herhangi bir terör örgütüyle bağlantılı olup olmadığı, mahkumiyet kararı ya da meslek onurunu zedeleyici tutumları gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurulmaktadır. Mevcut durumda değerlendirme süreci devam eden kartlarla ilgili herhangi bir iptal durumu söz konusu değildir. Basın kartına yönelik henüz neticelenmemiş yenileme başvuruları hala aktiftir. Dolayısıyla özellikle bazı medya kurumlarında çalışanların kartlarının iptal edildiği iddiası kesinlikle gerçek dışıdır. Her kurumda yeni basın kartını alanlar olduğu gibi, değerlendirmesi devam edenler de bulunabilmektedir. Kendilerine basın kartı verilmediğini iddia eden kurumlarda da yeni basın kartlarını alanların bulunması bile bu art niyetli girişimi boşa çıkarmaktadır. Değerlendirmesi devam eden başvurulara ilişkin süreç tamamlandığında başvuru sahiplerine gerekli bildirimler yapılacaktır."


Fahrettin Altun, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:06 Kaynak: DHA
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