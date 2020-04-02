İletişim Başkanı Altun'dan ' Biz Bize Yeteriz Türkiyem' video paylaşımı - Son Dakika

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İletişim Başkanı Altun'dan ' Biz Bize Yeteriz Türkiyem' video paylaşımı
6 saat önce
İletişim Başkanı Altun'dan ' Biz Bize Yeteriz Türkiyem' video paylaşımı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dayanışma kampanyasını anlatan bir video paylaştı.
İletişim Başkanı Altun'dan ' Biz Bize Yeteriz Türkiyem' video paylaşımı
ANKARA - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dayanışma kampanyasını anlatan bir video paylaştı.
İletişim Başkanı Altun yaptığı video paylaşımında "Yardımlaşmanın olduğu yerde bereket, dayanışmanın olduğu yerde kardeşlik vardır. Dayanışma ruhunu kuşanan milletimizden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek yağıyor, Türk halkı bir kez daha iyilikte yarışıyor. İyi ki varsın Türkiyem!" ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:39 Kaynak: İHA
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