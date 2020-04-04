Son Dakika › Genel › İletişim Başkanı Altun'dan 'Biz bize yeteriz' paylaşımı - Son Dakika
İletişim Başkanı Altun'dan 'Biz bize yeteriz' paylaşımı
6 saat önce
İletişim Başkanı Altun'dan 'Biz bize yeteriz' paylaşımı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Biz bize yeteriz' kampanyasını anlatan bir video klip paylaştı.
İletişim Başkanı Altun'dan 'Biz bize yeteriz' paylaşımı
ANKARA - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Biz bize yeteriz' kampanyasını anlatan bir video klip paylaştı.
İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz bize yeteriz diyen vatandaşlarımızın katkıları, devlet eli ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Devlet yardımına ihtiyacı olan hanelerin çorbası devletten, tuzu biberi milletten! Biz Bize Yeteriz Türkiyem!" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 10:48 Kaynak: İHA
Son Dakika Dr. Mehmet Öz, Nusret Gökçe'nin cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla şaşırttı Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı