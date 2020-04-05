İletişim Başkanı Altun'dan 'Biz Bize Yeteriz' paylaşımı - Son Dakika

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İletişim Başkanı Altun'dan 'Biz Bize Yeteriz' paylaşımı
28 dakika önce
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dayanışma kampanyası ile ilgili sosyal medya hesabından video paylaştı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dayanışma kampanyası ile ilgili sosyal medya hesabından video paylaştı.
Başkan Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "'Sen' 'Ben' yok 'BİZ' varız. Birlikle var olmak, kardeşlik ırmağında hep birlikte akmak için Biz Bize Yeteriz Türkiyem. Kardeşliğimize ve birliğimize sahip çıkıyoruz, hep birlikte mazluma yoldaş, yaralı gönüllere merhem oluyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 10:31 Kaynak: İHA
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