İletişim Başkanı Altun'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

7 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Toplumun doğru ve gerçek bilgiyle beslenmesinin önemini idrak etmiş, ilkeli ve objektif medya çalışanlarımız, dezenformasyon ve yalan haberle mücadelede önemli bir güçtür" dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Toplumun doğru ve gerçek bilgiyle beslenmesinin önemini idrak etmiş, ilkeli ve objektif medya çalışanlarımız, dezenformasyon ve yalan haberle mücadelede önemli bir güçtür" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Medya mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Altun, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemiz, bölgemiz ve dünyadaki gelişmeleri doğru okuyabilen, halkı objektif ve eksiksiz bilgilendirmeyi ilke edinmiş basın-yayın organlarının varlığı, sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasının, dolayısıyla demokrasimizin eksiksiz işlemesinin önemli bir unsurudur. Bu doğrultuda, yerelden ulusala kadar bütün medya kurumları ve çalışanlarının kritik bir fonksiyon icra ettiğine inanıyoruz. Teknolojideki hızlı gelişmeye paralel olarak, yazılı ve görsel basının yanı sıra internet gazeteciliği ve sosyal medya da halkımızın bilgilendirilmesinde önemli rol oynamaya başlamıştır. Haberin kamuoyuyla daha hızlı paylaşılmasına olanak sağlayan ve tüm dünyayı ulaşılabilir kılan bu teknolojik süreç aynı zamanda, dezenformasyonun ve yalan haberin hızla yayılmasını da mümkün kılmaktadır. Toplumun doğru ve gerçek bilgiyle beslenmesinin önemini idrak etmiş, ilkeli ve objektif medya çalışanlarımız, dezenformasyon ve yalan haberle mücadelede önemli bir güçtür. Basın mensuplarının bundan sonra da sorumluluklarının bilincinde, ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunmaya, birlik ve beraberliğimizin korunmasını her şeyin üzerinde tutarak görev yapmaya devam edeceğine inanıyorum. Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle, tüm gazeteci arkadaşlarıma başarılar diliyor, İletişim Başkanlığı olarak kendilerine her zaman destek olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum."

(İHA)

Gazeteciler Günü, Fahrettin Altun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:20 Kaynak: İHA
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