İletişim Başkanı Altun'dan CHP Grup Başkanvekili Altay'a sert tepki - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun'dan CHP Grup Başkanvekili Altay'a sert tepki

21.04.2021 03:42
İletişim Başkanı Altun'dan CHP Grup Başkanvekili Altay'a sert tepki, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun CHP Grup Başkanvekili Engin Altay sözlerine ilişkin, "Erdoğan'ın da sonu Menderes'e benzemesin' diyerek açıkça ve alçakça tehdit savuran milli irade düşmanlarına karşı hep ayaktayız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun CHP Grup Başkanvekili Engin Altay sözlerine ilişkin, "Erdoğan'ın da sonu Menderes'e benzemesin' diyerek açıkça ve alçakça tehdit savuran milli irade düşmanlarına karşı hep ayaktayız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın bir televizyon programındaki bazı sözlerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından konu hakkında açıklama yapan Altun," 'Erdoğan'ın da sonu Menderes'e benzemesin' diyerek açıkça ve alçakça tehdit savuran milli irade düşmanlarına karşı hep ayaktayız. Darbeci zihniyetin zavallıları her daim karşılarında aziz milletimizi bulacaktır. Bu zihniyetin millet iradesine karşı düşmanlığı tarihsel ve patolojiktir. İsmi Adnan Menderes olmuş Recep Tayyip Erdoğan olmuş fark etmiyor onlar için. Vesayetlerine ve ayrıcalıklarına dokunan herkesi düşman olarak kodluyorlar. Eski Türkiye hayalleriyle otoriterlik günlerini özleyen, milletimizin tüm değerlerini yerle bir etmek için çırpınan, ülkemizin tüm demokratik kazanımlarını geriye döndürmek için fırsat kollayan darbeci zihniyetin tehditleri anlaşılan hiç son bulmayacak. Siz kim oluyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanımızı geçmişte idam ettiğiniz merhum Başbakan Adnan Menderes'in sonu ile tehdit etmeye kalkıyorsunuz. Özlediğiniz o günleri çok beklersiniz. Son nefesimize kadar aziz milletimizin iradesi için mücadele edeceğiz. Darbe ve idam tehditlerinizi siyasi programınızın bir parçası gibi yıllarca tekrarlayıp duruyorsunuz. İşbirliği yaptığınız küresel çeteleri, terör örgütü uzantıları ve vesayet odağı kalıntılarını çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Fahrettin Altun, Engin Altay, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun'dan CHP Grup Başkanvekili Altay'a sert tepki - Son Dakika


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