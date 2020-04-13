İletişim Başkanı Altun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı - Son Dakika

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İletişim Başkanı Altun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
6 saat önce
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisayar başında çalışırken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisayar başında çalışırken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Huber Ofisi'nde çekilen fotoğrafına yer veren Altun, "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın Sayın Cumhurbaşkanım." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:10 Kaynak: AA
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