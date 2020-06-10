İletişim Başkanı Altun'dan, 'Dijital farkındalık' çağrısı - Son Dakika

Fahrettin Altun, dijital dünyada algı operasyonlarına karşı zihinlerin korunması ve kişisel verilerin güvenliği için İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu'ndan yararlanabileceğini belirtti.

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