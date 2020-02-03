İletişim Başkanı Altun'dan Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği hava saldırısı açıklaması Açıklaması - Son Dakika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Şayet Rusya, Esed rejiminin bizi hedef almasını engelleyemiyorsa tıpkı bugün İdlib'de yaptığımız gibi bize yönelik bütün tehditlere karşı harekete geçmekten çekinmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği hava saldırısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Esed rejiminin askerlerimize saldırısı, Suriye'nin kuzeyindeki korkak eylemlerinin son örneğidir. Kendi halkından yüz binlerce insanı öldüren bu rejimin, ordumuza yönelik saldırılarına asla göz yumulamaz." ifadesine yer veren Altun, şunları kaydetti:

"Kahraman askerlerimiz, Rusya ile anlaşmalarımız doğrultusunda Suriye'de güvenlik ve insani misyonlarını yürütüyor. Şayet Rusya, Esed rejiminin bizi hedef almasını engelleyemiyorsa tıpkı bugün İdlib'de yaptığımız gibi, bize yönelik bütün tehditlere karşı harekete geçmekten çekinmeyeceğiz.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki mevcudiyeti, insani bir krizin daha çıkmasının önündeki tek engeldir. NATO müttefiklerimiz ve Avrupalılar, bizi bu konuda destekleme adına maalesef yeterli çabayı göstermiş değiller. Uluslararası toplum bu gibi saldırılarda Türkiye'nin yanında yer almazsa sınırlarımızda bir mülteci kriziyle daha karşı karşıya kalacağız."

Bu durumun sürdürülebilir olmadığını dünyaya anlatmaya çalıştıklarını ancak maalesef dünyanın bunu görmezden gelmeyi tercih ettiğini belirten Altun, Batılı müttefiklerin bu krizin gereğinden fazla uzamasına müsaade ettiğinin altını çizdi.

Altun, açıklamaya şöyle devam etti:

"Sadece mülteci akını tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarında dikkatlerini bu konuya çeviriyorlar. Hatta Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonlarımız üzerinden bizi eleştirme cesaretini bile gösteriyorlar.

Bugün şehit olan askerlerimizin üzüntüsünü yaşıyoruz ancak mücrim bir rejimin oluşturduğu tehditler bizi yıldıramaz. Ulusal güvenliğimizden kesinlikle ödün vermeyiz. Uluslararası toplumun ciddi anlamda müdahil olması ve çok güçlü bir şekilde destek vermesiyle Suriye krizi sona erdirilmelidir."