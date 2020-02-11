İletişim Başkanı Altun'dan FETÖ'yle mücadele paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika İletişim Başkanı Altun'dan FETÖ'yle mücadele paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun'dan FETÖ'yle mücadele paylaşımı Açıklaması

11 dakika önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatının bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini, Erdoğan'ın mücadelesinin sadece yurt içinde değil yurt dışında da devam ettiğini bildirdi.

İletişim Başkanı Altun'dan FETÖ'yle mücadele paylaşımı Açıklaması, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatının bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini, Erdoğan'ın mücadelesinin sadece yurt içinde değil yurt dışında da devam ettiğini bildirdi.

Altun, Twitter hesabından FETÖ'yle mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu.

"FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vermiştir." ifadesini kullanan Altun, "Erdoğan'ın direnmeyip, vesayete teslim olması halinde demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen ve sinsi emellerini 50 yıllık süreç içerisinde adım adım uygulayan FETÖ'nün Türkiye'yi topyekun işgal edeceğini" kaydetti.

Altun, başta siyaset, mülkiye, adliye, maliye, askeriye ve emniyet olmak üzere devletin tüm kılcal damarlarına gizlice sızan terör örgütünün sinsi ve kanlı planlarını boşa çıkartan ve süreci ilk anından itibaren yöneten ve takip edenin de Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu vurguladı.

FETÖ'nün devlete yönelik ihanet adımlarından olan 7 Şubat MİT operasyonu, 17 Aralık küresel darbe girişimi, 25 Aralık ekonomiyi çökertme hamlesi ve 15 Temmuz işgal girişiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşu, milletin ise iradesine sahip çıkmasıyla yerle bir edildiğinin altını çizen Altun, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın mücadelesi sadece yurt içinde değil, yurt dışında da devam etmiştir. Cumhurbaşkanımızın bütün yurt dışı seyahatleri ve diplomatik temaslarının en önemli gündem maddesi FETÖ ile mücadele olmuştur. Unutulmamalıdır ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti sokağa davet ederek, direniş çağrısı yapması, 15 Temmuz karanlık gecesini aydınlığa kavuşturmuştur. Milletiyle omuz omuza veren lider, darbecileri sahadan süpürmüştür.

Cumhurbaşkanımız öncülüğünde devleti ele geçirmeye, milleti esir almaya, ülkemizi işgal etmeye azmetmiş FETÖ ile mücadelemiz, kirli emelleriyle birlikte tümüyle bertaraf edilene kadar devam edecektir. FETÖ'nün mimarlarından, destekçilerinden ve tetikçilerinden hesap sorulacaktır. Vesayetçilerle, teröristlerle mücadelemiz devam edecektir. Bu mücadeleye zarar verenleri, iş birlikçileri, kumpas içinde hareket edenleri ne milletimiz ne tarih affedecektir."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:38 Kaynak: AA
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