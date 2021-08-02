İletişim Başkanı Altun'dan 'Filenin Sultanları'na tebrik - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun, Twitter 'daki hesabından, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup eden ' Filenin Sultanları 'nın karşılaşma sonrası yaşadığı sevinç görüntüsünü paylaştı. Altun, tebrik mesajında ise "Filenin Sultanları çeyrek finalde. Rusya Olimpiyat Komitesi'ni yenerek bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun , 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

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